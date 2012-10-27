دستگاه آماری کشور باید شفاف و مستقل باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی، در دیدار با دکتر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران وهیئت همراه که در حرم مطهر برگزار شد، از فعالیت‌های این مرکز تقدیر کرد.



وی با ابراز خرسندی از فعالیت مراکز آمار ایران اظهار داشت:‌ در دوره طاغوت، آمارهای به دست آمده، در راستای کشف اسرار مردم بود، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این رویکرد تغییر یافت.



امام جمعه قم با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توکل بر خدا و ائمه اطهار(علیهم‌السلام) و تکیه بر مردم گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمارهای جمع شده در راستای برطرف کردن نیازهای مردم بود.



وی با اشاره به رویکرد مردم در گذشته در ارائه نکردن آمار درست به مأموران آمارگیری، گفت: با توجه به سیاست‌های دوره طاغوت در آمار گیری، مردم آمار درستی به دستگاه حاکمیت ارائه نمی‌کردند و این کار را فریضه می‌دانستند.



حجت الاسلام سعیدی با تأکید بر این که مردم باید نسبت به آمار در نظام اسلامی، نگاهی مثبت داشته باشند، ادامه داد: مردم باید بدانند که سیستم آماری نظام، موجب برنامه‌ریزی درست آینده است. مردم ما، مردمی خوب هستند، البته باید با آنها به درستی و صداقت رفتار کرد.



وی در ادامه با اشاره به روایت نبی اکرم(ص) که فرمودند: «المؤمن مرآة المؤمن»؛ گفت: کار آینه نشان دادن عیب‌ها و حسنات به صورت درست و صحیح است، اگر این آینه شفاف باشد، آنچه که نشان می‌دهد نیز شفاف است و اگر موج‌دار و کثیف باشد، آنچه که نشان می‌دهد، خلاف واقعیت است.



تولیت آستان مقدس قم با تأکید بر این که دستگاه آماری کشور باید مانند آینه عمل کند و هرآنچه واقعیت است، را ارائه کند، گفت: شفافیت و صافی باید در چهره آماری کشور باشد؛ دستگاه آماری باید کاملا زلال و دارای استقلال و آینه‌ای تمام نما از نظام اسلامی باشد.



وی با بیان این که در برخی جاها آینه مورد مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و اخبار مخفی مردم را انعکاس می‌دهد، گفت: باید مراقب بود که در عین زلال و شفاف بودن آمار کشور، باید مراقب بود که این آمار در دست نامحرمان قرار نگیرد و تنها اهل آن به این آمار دسترسی داشته باشند.



حجت الاسلام سعیدی با بیان این که اگر مال انسان از بین برود، قابل جبران است،‌ولی اگر اسرار افراد از دست برود، دیگر قابل جبران نیست، ادامه داد: در بسیاری از نهادهای و سازمان‌های کشور، اشتباهات قابل جبران است،‌ ولی در دستگاه‌هایی چون سیستم اطلاعاتی و آماری کشور، اگر اشتباهی به وجود آید، چون اسرار نظام است،‌ قابل جبران نیست.



باید سواد آماری مردم تقویت شود



رئیس مرکز آمار ایران نیز در این دیدار‌ در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مرکز گفت: مرکز آمارایران، مرجع قانونی تهیه، تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور است که در بسیاری از دستگاه‌های بین‌المللی معتبر است.



دکتر عادل آذر با اشاره به سوگند حرفه‌ای مرکز آمار ایران در حفظ استقلال گفت: دستگاه آماری کشور همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، بدون هیچ وابستگی سیاسی و دارای استقلال حرکت خود را ادامه می‌دهد.



وی با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن در سال گذشته و نقش و علما و بزرگان و ائمه جمعه در همکاری مردم گفت:‌ از جمله دست‌آوردهای این سرشماری، نرخ رشد جمعیت بود که موجب تغییر نظر کنترل جمعیت شد.



رئیس مرکز آمار ایران با بیان این که باید سواد آماری مردم تقویت شود، ادامه داد: دراین عرصه علما و بزرگان و تربیون‌های نماز جمعه نقش زیادی ایفا می‌کنند.



وی در پایان بر همکاری با آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در راستای ارائه خدمات آماری درباره زائران و سایر نیازهای آستان، اعلام آمادگی کرد.



آستان مقدس قم دوره غدیرشناسی را برگزار می‌کند



آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، دوره کوتاه‌مدت غدیرشناسی را در دهه ولایت برگزار می‌کند.



دوره کوتاه‌مدت غدیرشناسی با مووضع اثبات علمی غدیر،‌ از سوی معاونت فرهنگی و نشر معارف قرآن و عترت آستان مقدس قم، برگزار می‌شود.



بر اساس این گزارش، این دوره، از تاریخ 10/8/91 به مدت ده روز،‌ هر شب از ساعت 18:30 در شبستان نجمه خاتون برگزار می‌گردد.



غدیر در قرآن، غدیر و رسول خدا(ص)، نقش حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت معصومه(س) در گسترش غدیر، امامان معصوم(علیهم‌السلام) و غدیر، توطئه دشمنان صدر اسلام در مقابله با غدیر و‌ نقش شعر در گسترش فرهنگ غدیر، موضوعات مطرح شده در این دوره کوتاه‌مدت می‌باشد.



بر اساس این گزارش، حجج اسلام والمسلمین محسن اراکی، نجم‌الدین طبسی،‌ حسینی قزوینی، محمد جواد طبسی و الویری، عباسی و اسد علیزاده، اساتید دوره مذکور می‌باشند.



شرکت در این دوره برای عموم مردم آزاد است و به شرکت کنندگان در دوره گواهی‌نامه اعطا خواهد شد.

