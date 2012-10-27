وقتی یک زن از همسرش دفاع می کند/ کسب رای به سبک میشل اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، بانوی اول آمریکا شب گذشته در یک برنامه انتخاباتی با مجری گری "جیمی کیمل" شرکت کرده بود که بخشی از این برنامه به یک تله فیلم ویدیوئی اختصاص داشت.

این برنامه با هدف ترغیب مردم آمریکا برای شرکت در انتخابات و بویژه انتخابات زودهنگام ساخته شده بود.

در این فیلم، جیمی کیمل در حالی که خواب بود به تصویر کشده شد، لحظاتی بعد میشل اوباما در حالی که یک بلندگو و یک بوق بادی در دست داشت وارداتاق خواب کیمل شده و بعد در حالی که بوق را به صدا درآورده پشت بلندگو می گوید که "برخیر، مقداری هویج بخور و برای رای دادن خود را آماده کن."

پس از آنکه این تله فلیم چند دقیقه ای به پایان می رسد، میشل اوباما از رای دهندگان آمریکایی می خواهد که در انتخابات پیش از موعد شرکت کنند.

نظرسنجی ها نشان می دهد که 40 درصد از مردم آمریکا در انتخابات پیش از موعد شرکت خواهند کرد.

میشل اوباما در ادامه گفت: مردم باید رای بدهند. اینکه شما به چه کسی رای می دهید مهم نیست . رای بدهید این نکته مهم است.