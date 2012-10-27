اردوهای راهیان نور دانش آموزان را در برابر آسیبهای اجتماعی بیمه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی روز شنبه در همایش 8 هزار نفری دانش‌آموزان دختر اردوهای راهیان نور سراسر کشور در یادواره شهدای شلمچه گفت: دانش‌آموزان ایران اسلامی عاشق راه شهدا، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری هستند.

وی با اعلام اینکه مقام معظم رهبری معتقدند دانش‌آموزان ایران اسلامی شایستگی خلق شگفتی‌های بسیاری در جهان را دارند، گفت: اردوهای راهیان نور به منظور رشد معنوی و بیمه کردن دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی طرح‌ریزی شده است.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: بهترین دانش‌آموز و بسیجی کسی است که بیشترین احترام را برای پدر و مادر خود قائل است و بیشترین عشق به مقام معظم رهبری را دارد.

وزیر آموزش و پرورش با اعلام این مطلب که دانش‌آموزان با عشق به شهدا و داوطلبانه به اردوهای راهیان نور سفر می‌کنند، اظهار کرد: دشمنان ایران اسلامی باید بدانند امروز 8 هزار دانش‌آموز دختر بسیجی آگاهانه و عالمانه عازم این سفر شده‌اند تا یاد شهدایی همچون همت، صیاد شیرازی، خرازی و... را گرامی بدارند.

وی، شهدا را مخاطب قرار داد و گفت: بدانید اگر روزی در این کشور شخصی بر خلاف راه، اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و راه شما گام بردارد نه تنها دانش‌آموزان پسر بلکه تمامی دانش‌آموزان دختر نیز با سلاح ایمان، آزادی و عقل در برابر وی خواهند ایستاد.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: امروز دانش‌آموزان ایرانی با حجاب، ایمان و تقوای خود از خون شهدا محافظت می‌کنند و در برابر دشمنان اسلام می‌ایستند.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: امروز بار دیگر در یادواره شهدای شلمچه به همراه تمامی دانش‌آموزان و فرهنگیان کشور با مقام معظم رهبری پیمان می‌بندیم که همراه و همگام با ایشان، راه امام و شهدا را ادامه دهیم.