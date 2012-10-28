آتش نشانی سمنان به موقع رسید، منبع سوخت منفجر نشد

به گزارش خبر نگار مهر، حجت الله جهان شامگاه شنبه بعد از اطفاء حریق در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به این موضوع که حریق در زیر زمین یک باب منزل مسکونی شهرک گلستان سمنان، اطراف یک منبع سوخت دو هزار تنی ایجاد شده بود افزود: آتش نشانان تمام تلاش خود را برای خنک نگه داشتن مخزن به کار گرفتند.

وی با تاکید بر این که دو دستگاه خودروی اطفای حریق بعد از حضور در محل وقوع حادثه شروع به انجام اقدامات امنیتی و دور نگه داشتن مردم از آتش کردند، خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی حضور مردم نگران و سردرگم بیشتر از آن که کمک به آتش نشانان باشد، از سرعت عمل آنان برای اطفاء حریق می کاهد.

آتشیار دوم آتشنشانی ادامه داد: مامورین بعد از بازرسی و ارزیابی اولیه وارد محل حادثه شده و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انفجاری که اگر رخ می داد قسمت وسیعی از منطقه را دچار آسیب می کرد، انجام داد.

جهان تصریح کرد: دود غلیظ ایجاد شده از این آتش سوزی دید ما را مختل کرده بود اما آتش نشانان ایجاد حریم ایمنی با استفاده از تجهیزات ویژه حفاظت فردی و دستگاه های تنفسی وارد ساختمان شدند.

وی به مردم توصیه کرد: در چنین مواقعی آرامش خود را حفظ کرده با 125 تماس حاصل نمایند و حتی الامکان آدرس دقیق محل آتش سوزی و اطلاعات مربوطه را گزارش دهند.

جهانی در انتها با اشاره به این که آتش سوزی خوشبختانه خطر جانی در بر نداشت عنوان کرد: هر چند خسارت های ایجاد شده چشمگیر است اما می توان آن ها را جبران کرد.