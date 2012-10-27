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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

ردایی اعلام کرد:

قانون جامع حمایت از معلولان در مازندران اجرا نمی شود

قانون جامع حمایت از معلولان در مازندران اجرا نمی شود

ساری- خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: قانون حمایت از معلولان در استان اجرایی نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی ردایی ظهرشنبه در جلسه هم اندیشی دومین جشنواره تئاتر معلولان اظهار داشت:  کمتر از 40 درصد دستگاههای توانسته در آماده سازی ورودیهای ادارات جهت رفاه معلولان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه 10 درصد از جمعیت دنیا دچار معلولیت هستند، افزود: اگر جامعه ای نتواند نیاز این تعداد افراد را تامین کند نیاز به توانمندی و بازنگری دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه معلولان جزیی از جامعه هدف بهزیستی هستند، افزود: باید نیازهای این افراد را در جامعه برآورده کنیم.

ردایی خواستار مناسب سازی تمام فضاهای اداری برای خدمات رسانی به جامعه معلولان استان شد و گفت: قانون جامع حمایت از معلولان باید در استان اجرایی شود.

وی با بیان اینکه ایران بعد از امارت و بحرین سومین کشور سالمند دنیا است، گفت: باید محیط برای زندگی این افراد نیز به خوبی مهیا شود.

ردایی با اشاره به اینکه امروزه دنیا توانسته است اقدامات مناسبی برای معلولان انجام دهد، یادآور شد: هیچ فرصتی بین افراد نیست که نتوان از آن استفاده کرد و تمامی امکانات موجود در جامعه شامل همه خواهد شد.

وی از برگزاری دومین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان در استان خبر داد و گفت این جشنواره در روزهای 25 تا 28 دیماه سالجاری به میزبانی مازندران برگزار می شود.

کد مطلب 1729744

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