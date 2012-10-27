قانون جامع حمایت از معلولان در مازندران اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی ردایی ظهرشنبه در جلسه هم اندیشی دومین جشنواره تئاتر معلولان اظهار داشت: کمتر از 40 درصد دستگاههای توانسته در آماده سازی ورودیهای ادارات جهت رفاه معلولان اقدام کنند.



وی با بیان اینکه 10 درصد از جمعیت دنیا دچار معلولیت هستند، افزود: اگر جامعه ای نتواند نیاز این تعداد افراد را تامین کند نیاز به توانمندی و بازنگری دارد.



مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه معلولان جزیی از جامعه هدف بهزیستی هستند، افزود: باید نیازهای این افراد را در جامعه برآورده کنیم.



ردایی خواستار مناسب سازی تمام فضاهای اداری برای خدمات رسانی به جامعه معلولان استان شد و گفت: قانون جامع حمایت از معلولان باید در استان اجرایی شود.



وی با بیان اینکه ایران بعد از امارت و بحرین سومین کشور سالمند دنیا است، گفت: باید محیط برای زندگی این افراد نیز به خوبی مهیا شود.



ردایی با اشاره به اینکه امروزه دنیا توانسته است اقدامات مناسبی برای معلولان انجام دهد، یادآور شد: هیچ فرصتی بین افراد نیست که نتوان از آن استفاده کرد و تمامی امکانات موجود در جامعه شامل همه خواهد شد.



وی از برگزاری دومین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان در استان خبر داد و گفت این جشنواره در روزهای 25 تا 28 دیماه سالجاری به میزبانی مازندران برگزار می شود.