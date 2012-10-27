آب مورد نیاز کرمان تامین شود/با موفقیت از تحریم ها عبور خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح کارخانه کنستانتره سنگ آهن زرند گفت: کرمان در زمینه های معدن، صنعت و کشاورزی دارای ظرفیت های فراوانی است که باید به طور جدی به آنها توجه شود.

وی کرمان را سرزمین منابع دانست و ادامه داد: باید بسترهای مناسب برای بهره برداری از این ظرفیت های عظیم در استان کرمان فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: تامین آب در بخش های صنعت و کشاورزی بسیار حائز اهمیت است و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

رحیمی با اشاره به وجود منابع غنی زغال سنگ، آهن و مس در کرمان تصریح کرد: اینها همه منابعی گرانبهایی هستند که با استفاده مناسب و هوشمندانه از آنها می توانیم در راستای رشد اقتصاد کشور گام برداشته و تحریم ها راشکست دهیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به جلسه ستاد راهبردی توسعه استان کرمان تصریح کرد: در این جلسه راهکارهای توسعه استان کرمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.