لرستان در زمینه تئاتر دارای استعدادهای فراوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد ظهر شنبه در مراسم اختتامیه 24امین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور با بیان اینکه با توجه به پیشرفتهای تئاتر در استانها باید توجه ویژه تری به استانها شود، اظهار داشت: همه استانهای کشور به خصوص لرستان دارای ظرفیتها و استعدادهای فراوانی در این زمینه هستند.

وی افزود: اگر به استانها توجه شود استعدادهای متعدد جوانان پرورش می یابد و خود را نشان می دهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با بیان اینکه اقدامات گسترده ای در راستای نمایش عمومی و جذب مخاطب در تئاتر باید انجام گیرد افزود: فرهنگ و هنر استان لرستان بسیار غنی است و همین عامل موجب تاثیرگذاری آن شده است.

شریعت نژاد با اشاره به اینکه امروز هنر باید در راستای ایجاد حس ایرانی اسلامی و تقویت آن به کار گرفته شود اظهار داشت: جامعه ای که هنرمندان در آن تاثیرگذار هستند عاری از خشونت است و آثار فعالیت و تلاش هنرمندان در مسائل اجتماعی آن مشاهده می شود.

بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور از سوم آبان ماه در خرم آباد با حضور هشت استان، 14 گروه نمایشی و 128 هنرمند آغاز شد و امروز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.