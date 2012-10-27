اداره کل پدافند غیرعامل در استانداری قزوین ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: اهمیت و ضرورت توجه به پدافند غیرعامل امروزه موضوعی انکارناپذیر است و برای خنثی کردن تهدید استکبار جهانی، پدافند غیرعامل بعنوان یکی از راهکارهای اساسی مورد توجه مقام معظم رهبری و مسئولان نظام قرار گرفته است.

وی افزود: اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی مردم در این زمینه ضروری است زیرا در زمان عملی شدن تهدیدات، بیشترین کمک ها و مساعدت ها از سوی مردم صورت می گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار از انتصاب فرج الله فصیحی رامندی به عنوان سرپرست اداره کل پدافندغیرعامل استان از سوی استاندار خبرداد و خاطرنشان کرد: در حوزه پدافند غیرعامل مسئولان با کمک و مساعدت آحاد اقشار جامعه و برای رفاه و پیشرفت ایران اسلامی و دفع تهدید و توطئه های استکبار و ایادی آنها این راهبردها را اجرایی خواهند کرد.

این مسئول تصریح کرد: در استان قزوین نیز برنامه های مختلفی برای گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل طراحی و تدارک دیده شد که در موعد مقرر اجرا خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار در پایان بر همکاری و انسجام دستگاههای اجرایی برای تحقق برنامه های هفته پدافند غیرعامل تأکید کرد.

در این جلسه فرج الله فصیحی رامند سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استان، پدافند غیرعامل را بستر مناسبی برای توسعه پایدار کشور ذکر کرد و اظهارداشت: پدافند غیرعامل به عنوان ابزاری دفاعی در مقابل تهدیدات نظامی و نوین دشمن و حملات سایبری مطرح شده است که ارتقاء آگاهی شهروندان و اطلاع رسانی در این زمینه باید جدی گرفته شود تا زمینه مشارکت عمومی در تحقق اهداف این کار ملی فراهم شود.

سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استان، فرهنگ سازی و آماده سازی را از ملزومات پدافند غیرعامل دانست و در این زمینه گفت: هفته پدافند غیرعامل از 6 لغایت 12 آبان ماه در کشور تعیین و روز هشتم آبان ماه به عنوان روز ملی پدافند غیرعامل در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.

وی افزود: در استان قزوین برنامه های متنوعی برای گرامیداشت این هفته تدارک دیده شده که از جمله این برنامه ها برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و کارشناسان دستگاهها، برگزاری همایش و دوره رزمایش در سطح استان است.