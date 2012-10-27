به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پرواز مدیر کل بودجه استانداری گلستان بعد از ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی استان گفت: پروژه پارک موزه گلستان چهارهزار میلیون ریال اعتبار داشت اما با استانی شدن پروژه ملی برای این پروژه نیز اعتباری در نظر گرفته شد و اعتبار آن از سر جمع اعتبارات دستگاه کسر و به بهزیستی، صدا و سیما، شهرداری بندرگز و تعاون کار و رفاه اجتماعی تخصیص یافت.

وی در ادامه گفت: 18 میلیارد ریال اعتبارات خاص داشتیم که سه میلیارد ریال برای مطالعات اجرایی در نظر گرفته شد.

پرواز اذعان داشت: چهار میلیارد ریال برای برای آب بندانها که از این میزان سه میلیارد ریال برای آب منطقه ای و یک میلیارد ریال برای جهاد کشاورزی، هشت میلیارد برای پروژه های حاشیه اترک و سه میلیارد ریال برای مصوبات سفر ریاست جمهور در نظر گرفته شده است.

هیئتهای مذهبی در دام گروههای سیاسی نیفتند

امام جمعه گرگان تصریح کرد: مسئولان هیئتهای مذهبی باید یک فرد فرهنگی وعلاقمند به کارهای فرهنگ دینی باشند.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی در ادامه از مسئولان هیئات مذهبی خواست طوری مدیریت کنند که هیئات در دام گروهای سیاسی قرار نگیرند و توصیه کرد در مناسبتهای شاد که مربوط به ائمه است حضوری فعال داشته باشند.

آیت الله نور مفیدی با اشاره به قدمت هیئت های مذهبی گفت: سابقه آن مذهبی به زمان ائمه اطهار (ع) بر می گردد که خودشان دستور دادند که جلساتی تشکیل شود و در این جلسات احادیث و روایات بیان شود.

کشف 800 کیلوگرم نمک غیرمجاز

میزان 800 کیلوگرم نمک غیرمجاز، تصفیه نشده و فاقد پروانه ساخت ازسطح نانواییهای شهرستان گرگان جمع آوری ومعدوم شد.

طی بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان گرگان از نانواییهای تحت پوشش مقداری نمک غیرمجاز تصفیه نشده که فاقد پروانه ساخت بودند مشاهده شد.

همچنین پس ازنمونه برداری واخذجوابیه ازآزمایشگاه کنترل مواد غذایی استان مبنی برغیرقابل مصرف بودن نمونه های نمک بدلیل پایین بودن درصد خلوص و نداشتن پروانه ساخت ، تمامی نمکها از سطح نانواییها جمع آوری و معدوم شد.



خطر آلایندگی کارخانه سیمان گالیکش

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان گالیکش برگزار شد و تکمیل اتاق مانیتورینگ برای کنترل لحظه ای آلاینده های کارخانه سیمان شهرستان تا پایان آبان ماه مهمترین مصوبه این جلسه بود.

در این جلسه دکتر استیری از اعضای کارگروه سلامت خطر آلایندگی کارخانه سیمان را بسیار هشدار دهنده دانست و خواستار تسریع در راه اندازی مانیتورینگ آلایندگی به صورت آنلاین و لحظه ای شد.

یکی دیگر از موضوعات مهم این جلسه پیگیری روستاهایی است که تحت پوشش آبفار نیستند.

اجرای طرح ملی شمس در رامیان

اجرای طرح پروژه ملی شمس در شهرستان رامیان پایان یافت.

با اجرای این طرح تمامی مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان رامیان که از امکانات مخابرات برخوردار هستند مجهز به اینترنت ملی شدند.

لزوم پیشگیری از بیماری سل در آزادشهر

رسول صلاحی رئیس شبکه بهداشت و درمان آزادشهر بر لزوم و اهمیت پیشگیری از بیماری سل در شهرستان تاکید کرد.

وی در پنجمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان آزادشهر افزود: پیگیری مصوبات جلسات قبلی، تحلیل آمار خودکشی شهرستان آزادشهر 90-91، اهمیت پیشگیری از بیماری سل در شهرستان آزادشهر، بررسی وضعیت دفع فضولات حیوانی در سطح روستاهای شهرستان، ارائه دستورالعمل مدارس مروج سلامت در سطح شهرستان، سلامت بانوان ایرانی و ارائه گزارش از وضعیت بهداشتی نانوائی های سطح شهرستان در این جلسه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

رعایت نکات ایمنی در اردوهای دانش آموزی

فرماندار گرگان ضمن تسلیت شهادت دانش آموزان بروجنی راهیان نور اظهار داشت: رعایت نکات ایمنی در اردو های دانش آموزی بسیار حائز اهمیت است

جعفر گرزین با اشاره به تحول نظام بنیادین گفت : نظام بنیادین یک تحول اساسی در آموزش است که به لطف خداوند این امر تا به الان به خوبی اجرا شده است جابجایی چند هزار معلم در اجرای این طرح بدون مشکل انجام شد که در خور تحسین است

گرزین با اشاره به مراسم 13 آبان اذعان داشت : چون 13 آبان روز دانش آموز مقارن با عید سعید غدیر خم شده مراسم یک روز قبل در روز جمعه برگزار خواهد شد.