مخالفت بانک مرکزی با اختصاص ارز مرجع برای خرید منابع علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی تامین منابع علمی با حضور محمد مهدی نژاد نوری، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سید امید فاطمی، رئیس شورا و پونه مهرتاش قائم مقام رئیس و دبیر شورا، در تالار جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این مجمع عمومی شورای سیاستگذاری تامین منابع علمی مطرح شد که بانک مرکزی با اختصاص ارز مرجع برای خرید منابع اطلاعاتی مخالفت کرده و دانشگاهها امکان پرداختهای قراردادهای سال جاری با ارز مبادله ای را به هیچوجه ندارند و احتمال دارد که دسترسی دانشگاهها به منابع اطلاعاتی حتی پیش از پایان سال جاری میلادی یکی پس از دیگری قطع شوند.

طرح موضوعات مبتلا به دانشگاهها، وضعیت فعلی ارتباط با ناشران و تولیدکنندگان نشریات علمی و بانکهای اطلاعاتی، وضعیت دسترسیها و موقعیت هر دانشگاه در خریدهای پایگاههای مختلف توسط دکتر سید امید فاطمی، رئیس شورا و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و پونه مهرتاش قائم مقام رئیس و دبیر شورا تشریح شد.

در این بخش تأثیر تحریم ها بر روابط با ناشران، نوسانات بازار ارز در یک سال گذشته و مشکلات بودجه در دانشگاهها که پرداخت هزینه های موسسات در خریدها را دچار اختلال کرده اند و به ویژه عدم تخصیص ارز مرجع مورد بحث قرار گرفت و بر تسویه حساب با ناشران تا پایان 2012 ، اجرای طرحهای اشتراک منابع و طراحی بسته همراه با صرفه جویی برای خریدهای 2013 مورد تاکید قرار داده شد.

پس از آن به سوالات نمایندگان دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات عضو شورا پاسخ داده شد.

در این جلسه امکان دریافت ارز مرجع برای خرید منابع سوال و اعلام شد، بانک مرکزی با اختصاص ارز مرجع برای خرید منابع اطلاعاتی مخالفت کرده و دانشگاهها امکان پرداختهای قراردادهای سال جاری با ارز مبادله ای را به هیچ وجه ندارند و احتمال دارد که دسترسی دانشگاهها به منابع اطلاعاتی حتی پیش از پایان سال جاری میلادی یکی پس از دیگری قطع شوند.

در این جلسه دو سخنرانی با موضوع اشتراک منابع به معرفی برنامه ملی سامانه هوشمند اشتراک منابع و اهداف آن توسط دکتر فاطمی و دسترسی آزاد به عنوان راهی مکمل در تامین منابع مورد بحث قرار گرفت.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با قدردانی از مساعی شورا در ساماندهی تامین منابع و تهیه اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران و اساتید، با اشاره به وضعیت موجود و توصیه های مقام معظم رهبری در زمینه جهاد و صرفه جویی اقتصادی، شرایط خاص اقتصادی ایران را تشریح و تاکید کرد: با وجود تحریمهای بی سابقه پژوهشگران ما دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه داخلی و بین المللی داشته و لازم است ضمن صرفه جویی های هرچه بیشتر دسترسی این عزیزان به منابع اطلاعات علمی تامین شود.

دکتر مهدی نژاد در پاسخ به سوال دانشگاهها در مورد استفاده از ارز مرجع برای پرداختهای عقب افتاده سال جاری گفت: همه تلاشها و پیگیریهای لازم برای اینکار توسط معاونت پژوهشی انجام خواهد شد.