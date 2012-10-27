به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر در جلسه شورای مسکن استان قم که ظهر شنبه در فرمانداری قم برگزار شد در خصوص ضرورت ساخت مسجد در محل های ساخت مسکن مهر بیان کرد: در خصوص ساخت مساجد در گذشته برای پنج شهر 500 میلیون تومان به بنیاد مسکن داده شده است و برای مابقی نیز وزیر مسکن در سفر خود به تامین اعتبار پرداخته است.



وی گفت: در این خصوص 600 میلیون تومان اعتبار دیگر برای شهرهای زیر 25 هزار نفر در نظر گرفته شده است که از این میان 400 میلیون برای سایر شهرهایی که آن 500 میلیون را گرفته اند و مابقی نیز برای دستجرد که هنوز اقدامی انجام نشده است برای ساخت مسجد در نظر گرفته شده است.



مدیر کل راه و شهرسازی قم در ادامه بیان کرد: به غیر از دستجرد ساخت چهار مسجد را در بخش های قم آغاز کرده ایم.



قلندر در خصوص کاربری تجاری و مسکن افزود: در کاربری تجاری برای کمک به تاسیسات روبنایی پیمانکارانی که تمایل به احداث مدرسه داشته باشند باید هزینه ساخت مدارس را به نرخ روز محاسبه و اعلام کنند و پس از آن ما‌به‌التفاوت قیمت‌ها پرداخت خواهد شد.



وی ادامه داد: در غیر این صورت ما آمادگی فروش املاک تجاری را از طریق مزایده داریم.



مدیرکل راه و شهرسازی قم با اشاره به مزایای تهاتر در ساخت واحدهای تجاری در طرح‌های مسکن مهر افزود: برگزاری مزایده در این زمینه دارای اشکالاتی است که موجب کندی کار می‌شود.



وی بیان کرد: ساخت مدرسه جزء تعهدات راه و شهرسازی نیست اما باید این اداره در ساخت این مدارس همکاری کند.



فرماندار قم نیز در این جلسه در این خصوص بیان کرد: باید فرصتی یک هفته ای گذاشته شود تا شهرداران و بخشداران به اطلاع رسانی پرداخته و مذاکره با سرمایه گزاران برای تجاری سازی انجام شود و چنانچه امکان پذیر نبود به مزایده گذاشته شود.

