افتتاح مسجد روستای سلوک در شهرستان هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام مظفر رجب زاده رئیس ادراه تبلیغات اسلامی هشترود در این باره گفت: این مسجد با هزینه 35 میلیون تومان توسط خیّر هشترودی بازسازی شد.



افتتاح این مسجد با حضور امام جمعه، فرماندار و رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان انجام شد.



روستای سلوک دارای 143 خانوار می باشد که تبلیغات اسلامی یک باب خانه عالم در آن احداث و روحانی روستا در آن مستقر شده است.

برگزاری اردوی هزار نفری بسیج دانش آموزی شهرستان جلفا با همکاری اداره تبلیغات اسلامی

اردوی 1000 نفری بسیج دانش آموزی شهرستان جلفا با همکاری اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.



در این اردو که شامل کوهپیمایی با حضور تنی چند از مسئولان و مربیان و مدیران مدارس بود حسینی خورنژاد ، رئیس اداره تبلیغات اسلامی جلفا ضمن تشکر از فعالیت چشمگیر بسیج دانش آموزی و مدیران و معلمان بسیجی ، بصیرت را یکی از لازمه های یک دانش آموز بسیجی برشمرد.



وی افزود: امروز دشمن برای به خیال خود شکست اسلام، چاره ای جز اعمال تحریم‌های گوناگون ندارد در حالیکه حضور مردم در صحنه شکست مجدد جبهه استکبار را نوید می دهد .

صدور 300 فقره گواهینامه آموزش قرآن در شهرستان ملکان

کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملکان از صدور حدود 300 گواهینامه قرآنی از ابتدای سال 91 در این شهرستان خبر داد.



ایوب خدا محمدی کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی ملکان با بیان این خبر افزود : از ابتدای سال 91 حدود 300 فقره گواهینامه پایان دوره آموزش قرآن در رشته های روخوانی و روانخوانی در سطوح مختلف به قرآن آموزان موسسات و خانه های قرآنی این شهرستان اعطا شده است.

