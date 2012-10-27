راهیان نور مطالبه همه مردم ایران است/ اعزام 900 هزار دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی پیش از ظهر شنبه در گردهمایی هشت هزار دانش آموز دختر که در قالب راهیان نور در شلمچه حضور داشتند، اظهار کرد: دانش آموزان سراسر کشور با حضور در این مناطق با رشادتها و دلاوریهای رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس آشنا می شوند و می توانند ادامه دهنده شایسته ای برای راه آنها باشند.

وی افزود: اجتماع هشت هزار دانش آموز از سراسر کشور در منطقه ای مثل شلمچه که یادآور مقاومتهای بی نظیر جوانان ایران در برابر دشمن باعث خوشحالی مردم و دوستداران انقلاب و در رنج و عذاب دشمنان قسم خورده کشور می شود.



سردار فضلی با اشاره به تلاش فراوان دشمن در نخستین روزهای جنگ برای اشغال شلمچه که همواره با مقاومت بسیجیان روبرو می شد، تصریح کرد: در عملیات بیت المقدس اشغال خرمشهر شکسته شد و در عملیات کربلای 4 و 5 نیز فرماندهان و رزمندگان ایران اسلامی شلمچه را آزاد کردند.



فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور بسیج و سپاه عنوان کرد: امروز از اینکه شما دختران عزیز ایران اسلامی زینب گونه در این مکان جمع شده اید باید به شرف شما و والدینتان که چنین دختران پاکدامنی را برای دفاع از حریم ایران تحویل کشور داده اند درود فرستاد.



وی با اشاره به جوسازیهای صورت گرفته علیه حادثه واژگونی اتوبوس راهیان نور دانش آموزان بروجن عنوان کرد: امروز راهیان نور مطالبه همه مردم ایران است و این فعالیت عظیم فرهنگی از حرکت بازنخواهد ایستاد.



سردار فضلی عنوان کرد: سال قبل چهار میلیون زائر در قالب کاروانهای راهیان نور از سرزمینهای نور دیدن کردند که در میان آنها 900 هزار نفر دانش آموز و فرهنگی دیده می شوند.



وی با اشاره به حضور دانش آموز در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: در طول برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی، هر شب بیش از چهار رزمایش در اردوگاه های مختلف این مناطق برای دانش آموزان برگزار می شود.