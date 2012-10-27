آمریکا در ترکیه "تیم نظامی" دارد نه نیرو/همکاری 5ساله واشنگتن-آنکارا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، ژنرال "مارتین دمپسی" اعلام کرد که ارتش آمریکا برای همکاری با ترکیه در مورد مسائلی چون استقرار سپر موشکی، مبارزه با تروریسم و ایجاد منطقه امن، تیم هایی را به ترکیه اعزام کرده اما نظامیان آمریکایی در قالب تیپ و دسته و ... به این کشور اعزام نشده اند.

این سخنان دمپسی در واکنش به اظهارات روز گذشته ژنرال "مارک هرتلینگ" فرمانده نظامیان آمریکایی در اروپا که اعلام کرده بود آمریکا تعدادی از نیروهای خود را به ترکیه اعزام کرده، ایراد شد.

فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه از همکاری اطلاعاتی بلند مدت واشنگتن با ترکیه در بسیاری از موارد بویژه سوریه خبر داد.

به گفته دمپسی، به مدت پنج سال است که ترکیه و آمریکا در حال مبادله اطلاعات و نقشه های نظامی در موراد متعدد بویژه سوریه هستند.

دمپسی دیروز جمعه در این رابطه گفت: ما به مدت پنج سال است که با ترکیه مبادله اطلاعات داریم و یکی از مواردی که می خواهیم انجام بدهیم آموختن درس های جدید است، تشخیص تفاوت های موجود میان مرزهای جنوب ترکیه است. ما می خواهیم بدانیم که آیا کمک دیگری می توانیم به ترکیه در این زمینه بکنیم یا خیر.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه گفت: یکی از موارد آن است که بدانیم که آیا ترکیه در معرض شلیک موشک های بالستیک قرار دارد یا خیر. همکاری ما در این زمینه در جریان است و بر همین اساس مقامات و کارشناسان دو کشور میان آنکارا و واشنگتن در رفت و آمد هستند.

به گفته دمپسی یکی از مهمترین محورهای همکاری های نظامی ترکیه و آمریکا در ماه های گذشته، اعزام کارشناسان نظامی آمریکا به آنکارا برای ارزیابی و برنامه ریزهای مورد نیاز در قبال سوریه بوده است.