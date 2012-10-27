به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با مشارکت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور و معاونت میراث فرهنگی در شهر زنجان برگزار می‌شود و تفاوت و وجوه اشتراک معادن باستانی نمک،دستیابی به شیوه‌های علمی حفاظت از یافته‌های معدن نمک و تاثیر متقابل تخصص‌های میان رشته‌ای در باستان‌شناسی معادن تاریخی نمک از جمله محورهای برگزاری همایش باستان‌شناختی معادن نمک محسوب می‌شود.

همچنین تبیین دستاوردهای پژوهشی چهار فصل کاوش‌های باستان‌شناسی در معدن نمک چهرآباد، وجوه ناشناخته باستان‌شناسی معدن نمک چهرآباد، شیوه استخراج نمک در ادوار مختلف، بهره‌برداری از معدن نمک چهرآباد، یافته‌ها و نتایج تحلیلی پژوهش‌های معدن نمک چهرآباد از مهم‌ترین اهداف همایش بین‌المللی معادن نمک استان زنجان است.

بهره‌برداری از یک معدن نمک در فاصله کوتاهی از شهر زنجان به کشف اتفاقی جسدی تاریخی منتهی شد که در عرصه میراث فرهنگی به عنوان یک کشف مهم مطرح شد و توانست بعد از مدت کوتاهی با دوستان نمکی خود به کشف تاریخی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری تبدیل شود.

معدن چهرآباد به دلیل داشتن محیط نمکی تنها محوطه باستانی در ایران است که مواد آلی موجود را به خوبی در خود حفظ کرده و سالم نگه داشته است.



مواد آلی به دلیل خاصیت فناپذیری زودهنگام در محوطه‌های باستانی به ندرت یافت می شود یا درصورت کشف در شرایط بسیار نا‌مطلوبی به دست می آیند.



در حال حاضر به استثنای مومیایی نمکی شماره 1 که در موزه ملی کشور نگهداری می شود، بقیه اجساد و اشیای بدست آمده از معدن چهرآباد در موزه باستان شناسی در عمارت معروف به "ذوالفقاری" شهر زنجان در شرایط مطلوب و تحت نظارت کارشناسان مربوط نگهداری می شوند.



معدن نمک چهر آباد با ارتفاع یک هزار و 350 متر از سطح دریا در 75 کیلومتری غرب شهر زنجان قراردارد و از نظر جغرافیایی این ناحیه در حوضه آبریز رودخانه قزل اوزن قرار دارد و از تپه ماهور ها و ارتفاعاتی تشکیل شده که به صورت یک رشته متصل به هم در جهت شمال غرب به جنوب شرق کشیده شده اند.