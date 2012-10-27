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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

برای پوشش نقاط ضعف/

دو بازیکن جوان به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شدند

دو بازیکن جوان به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شدند

اصفهان – خبرگزاری مهر:‌دو بازیکن طی روزهای گذشته در تمرینات تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان شرکت کرده‌اند تا در صورت تائید سرمربی ذوب‌آهن به این تیم بپیوندند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی، سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن هنگام حضور در تیم ذوب‌آهن به مسئولان باشگاه ذوب‌آهن اعلام کرد که برای نتیجه‌گیری در ذوب‌آهن نیاز دارد چند بازیکن به این تیم اضافه کند.

طبق گفته سرمربی ذوب‌آهن، ‌این تیم اصفهانی از کمبود بازیکن در برخی پست‌ها رنج می‌برد و مسئولان ذوب‌آهن باید برای برطرف کردن نقاط ضعف این تیم، بازیکنان مورد نظر کاظمی را در نیم‌فصل به تیم ذوب‌آهن اضافه کنند.

اما طی روزهای گذشته دو بازیکن جوان که در پست هافبک چپ و مهاجم به میدان می‌روند، به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شده‌اند تا در صورت تایید سرمربی ذوب‌آهن به این تیم بپیوندند.

این ذوب بازیکن که در تیم امید پیکان به میدان می‌رفته‌اند، در این تیم نظر فرهاد کاظمی را جلب کردند اما سرمربی ذوب‌آهن فعلا نظری در مورد آنها نداده است.

قرار است کاظمی طی روزهای آینده در مورد این بازیکنان تصمیم‌گیری کرده و نظر خود را به باشگاه ذوب‌آهن اعلام کند.

ذوب‌آهن در حال حاضر 3 جای خالی در سهمیه لیگ برتری و یک جای خالی برای جذب بازیکن آسیایی خود دارد.
 

کد مطلب 1729798

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