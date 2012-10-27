برگزاری نمایشگاه کتب تخصصی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین تیمورپور گفت: نمایشگاه کتب تخصصی لاتین از صبح شنبه ششم آبان ماه آغاز و تا پایان وقت اداری دهم آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این نمایشگاه در ایام یاد شده همه روزه از ساعات ۸ صبح الی ۱۵عصر آماده بازدید است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه تصریح کرد: این نمایشگاه با همکاری شرکت نگارستان کتاب آبی برپا شده و قیمت کتب به نرخ دلار زیر نرخ ارز مبادله ای و با تخفیف ۲۰ درصد برای دانشجویان خواهد بود.

تیمورپور خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در ساختمان معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی کرمانشاه برپا شده و دانشجویان دانشگاه های دیگر و سایر علاقمندان نیز می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.

