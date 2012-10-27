نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شدت گرفتن بارش باران در بعداز ظهر شنبه و امشب اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اعلام هشدار به دستگاههای مختلف متولی امر تصریح کرد: در اطلاعیه ای نسبت به آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه و لغزندگی سطح جاده ها و محورهای مواصلاتی طی عصر امروز شنبه و امشب هشدارهای لازم داده شده است.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان همچنین از کاهش دما طی امشب خبر داد و بیان داشت: با کاهش دما در ارتفاعات احتمال بارش برف وجود دارد.

بنابر این گزارش هم اکنون بارش باران در شهرهای مختلف استان لرستان شدت گرفته و موجب آبگرفتگی معابر در برخی شهرهای استان از جمله خرم آباد، دورود و نورآباد شده است.