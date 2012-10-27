تسهیلات طرح توسعه کشاورزی در زنجان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد عصر شنبه در ستاد توسعه کشاورزی استان زنجان، افزود: باید به طرح های کوچک مقیاس برای پرداخت تسهیلات بیشتر بها داد. وی ادامه داد: در صورتی که بتوان به طرح های کوچک مقیاس پرداخت بیشتری داشت، می توان در اجرای تعهدات با سرعت بالاتری حرکت کرد. رئوفی نژاد افزود: کسب جایگاه 11ملی در پرداخت تسهیلات برای استان زنجان قابل قبول نیست و باید اقدامات مناسب بیشتری برای ارتقای این رتبه صورت گیرد. استاندار زنجان با بیان اینکه با چنین اقداماتی به شدت برخورد می‌شود، افزود: برای حل مشکلات مردم باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد. رئوفی نژاد پرداخت تسهیلات به تعاونی ها را دارای بعد اقتصادی بیشتری و ایجاد اشتغالی پایدارتر دانست و بر لزوم توسعه این نهادها تاکید کرد و افزود: تاسیس292 تعاونی برای 860 نفر قابل قبول نیست و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید عملکرد مناسبتری در این بخش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تحقق 30 درصدی ارائه تسهیلات کشاورزی در استان قابل قبول نیست، افزود: باید استان اقدامات لازم را برای ارائه تسهیلات لازم به بخش کشاورزی انجام دهد.

رئوفی‌نژاد از ارائه 26 میلیارد تومان تسهیلات در این بخش خبر داد و گفت: تنها 30 درصد تعهدات استان تحقق یافته است.

وی با اشاره به رتبه استان زنجان در بخش کشاورزی تصریح کرد: این رتبه برای استان مطلوب نبوده و باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه در صورت ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها اشتغال پایدارتری محقق می‌شود، افزود: باید تعاونی ها پای کار آمده و در این زمینه پیشگام باشند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه اداره کل تعاون در زمینه راه‌اندازی تعاونی‌ها همپای ستاد حرکت نکرده است، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی تعاونی‌ها از ضروریات است.

وی با اشاره به اینکه به طرح‌های بزرگ کشاورزی در صورت ضرورت و با تعیین اولویت تسهیلات ارائه می‌شود، افزود: توجه به طرح‌های کوچک از اقدامات دولت است.

استاندار زنجان با انتقاد شدید از عملکرد نظام مهندی کشاورزی زنجان تصریح کرد: این سازمان در عمل به وظایف خود ضعیف عمل کرده است.

رئوفی‌‌نژاد با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی به خوبی استفاده نمی‌شود، افزود: تا ز‌مانی که فرصت خدمت فراهم نبود، این سازمان از عدم توجه به توانمندی‌های سازمان گله‌مند بود.