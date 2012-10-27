  1. استانها
رئوفی نژاد:

تسهیلات طرح توسعه کشاورزی در زنجان افزایش می یابد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: تسهیلات طرح توسعه کشاورزی بابت هر فرد از 300 میلیون ریال به 500 میلیون ریال افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد عصر شنبه در ستاد توسعه کشاورزی استان زنجان، افزود: باید به طرح های کوچک مقیاس برای پرداخت تسهیلات بیشتر بها داد.
 
وی ادامه داد: در صورتی که بتوان به طرح های کوچک مقیاس پرداخت بیشتری داشت، می توان در اجرای تعهدات با سرعت بالاتری حرکت کرد.
 
رئوفی نژاد افزود: کسب جایگاه 11ملی در پرداخت تسهیلات برای استان زنجان قابل قبول نیست و باید اقدامات مناسب بیشتری برای ارتقای این رتبه صورت گیرد.
 
استاندار زنجان با بیان اینکه با چنین اقداماتی به شدت برخورد می‌شود، افزود: برای حل مشکلات مردم باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد.
 
رئوفی نژاد پرداخت تسهیلات به تعاونی ها را دارای بعد اقتصادی بیشتری و ایجاد اشتغالی پایدارتر دانست و بر لزوم توسعه این نهادها تاکید کرد و افزود: تاسیس292 تعاونی برای 860 نفر قابل قبول نیست و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید عملکرد مناسبتری در این بخش داشته باشد.
 
وی با اشاره به اینکه تحقق 30 درصدی ارائه تسهیلات کشاورزی در استان قابل قبول نیست، افزود: باید استان اقدامات لازم را برای ارائه تسهیلات لازم به بخش کشاورزی انجام دهد.
 
رئوفی‌نژاد از ارائه 26 میلیارد تومان تسهیلات در این بخش خبر داد و گفت: تنها 30 درصد تعهدات استان تحقق یافته است.
 
وی با اشاره به رتبه استان زنجان در بخش کشاورزی تصریح کرد: این رتبه برای استان مطلوب نبوده و باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام شود.
 
استاندار زنجان با بیان اینکه در صورت ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها اشتغال پایدارتری محقق می‌شود، افزود: باید تعاونی ها پای کار آمده و در این زمینه پیشگام باشند.
 
رئوفی نژاد با بیان اینکه اداره کل تعاون در زمینه راه‌اندازی تعاونی‌ها همپای ستاد حرکت نکرده است، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی تعاونی‌ها از ضروریات است.
 
وی با اشاره به اینکه به طرح‌های بزرگ کشاورزی در صورت ضرورت و با تعیین اولویت تسهیلات ارائه می‌شود، افزود: توجه به طرح‌های کوچک از اقدامات دولت است.
 
 استاندار زنجان با انتقاد شدید از عملکرد نظام مهندی کشاورزی زنجان تصریح کرد: این سازمان در عمل به وظایف خود ضعیف عمل کرده است.
 
رئوفی‌‌نژاد با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی به خوبی استفاده نمی‌شود، افزود: تا ز‌مانی که فرصت خدمت فراهم نبود، این سازمان از عدم توجه به توانمندی‌های سازمان گله‌مند بود.
