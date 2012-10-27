اقتصاد مقاومتی راه نجات اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقی شنبه در کنگره استانی خانه کارگر که در شبستر برگزار شد اظهار داشت: آنچه باعث بروز معضلات اقتصادی موجود برای کشور شده دوری ازمولفه های ترسیم شده توسط رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد قاومتی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سه سال گذشته تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی کشور داشته اند اما توجه جدی به آن مشاهده نشد و برعکس با اعطای یارانه های مستقیم به مردم که اثرات کوتاه مدت برای مردم در بر داشت مشکلات جدیدی برای آنها پیش آمد.

صادقی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی توزیع ثروت به معنای واقعی و عادلانه مد نظر است و حفظ اشتغال، ایجاد اشتغال پایدار و احیای صنایع منظور نظر است.

معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: دلسوزیهای دولت برای مردم قابل لمس است اما توزیع یارانه راه درستی برای رفع بی عدالتی در بین مردم نیست بلکه باید با استفاده از تجربه های رهبر انقلاب از دوران دفاع مقدس فکری اساسی برای اقتصاد صورت بگیرد نه اینکه قوا برای هم مانع تراشی کنند.