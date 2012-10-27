11 هزار حامی از ایتام خراسان جنوبی حمایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد رضوی اظهار کرد: در نیمه نخست امسال 11 هزار و 777 نفر حامی سرپرستی تعداد سه هزار و 610 نفر یتیم در این نهاد را بر عهده گرفتند.

وی بر اهمیت یتیم و یتیم ‌نوازی از دیدگاه قرآن کریم و ائمه (ع) اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دو هزار 330 نفر از ایتام زیر پوشش محصل هستند و 81 نفر از نعمت پدر و مادر بی ‌بهره هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به حمایت و همکاری خوب حامیان با این نهاد هم ‌اکنون بعضی از ایتام دارای دو یا چند حامی هستند.

رضوی ادامه داد: تعداد چهار هزار و 714 حامی خارج از استان و تعداد هفت هزار و 63 حامی از خراسان جنوبی کفالت ایتام زیر پوشش این نهاد را بر عهده دارند.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حامیان بالغ بر 10 میلیارد و 961 میلیون ریال به ایتام کمک کردند.

وی عنوان کرد: این میزان کمک به ایتام زیر پوشش در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای 36 درصد رشد است.

853 مددجوی سرایانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شدند

مدیرکمیته امداد سرایان از بهره‌ مندی تعداد 853 مددجوی این نهاد از خدمات بیمه تامین اجتماعی خبر داد و افزود: افراد بیمه شده شامل زنان سرپرست خانوار، مجریان طرح‌های خودکفایی و مددجویان مناطق روستایی، عشایری و شهری هستند.

حلوانی ادامه داد: از ابتدای سال ‌جاری تاکنون مبلغ 720 میلیون ریال در راستای پرداخت حق بیمه این تعداد بیمه شده هزینه شده است.

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) سرایان گفت: طی سال جاری 155 کودک زیر شش سال از طرح تغذیه این نهاد بهره‌مند شدند و در این راستا مبلغی بیش از 124 میلیون ریال هزینه شده است.