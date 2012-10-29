توزیع نرم افزار جامع چند رسانه ای چشمه غدیر ویژه مبلغان استان سمنان

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با مهر، ضمن اشاره به توزیع نرم افزار جامع چند رسانه ای چشمه غدیر جهت تغذیه فکری مبلغان در ایام دهه ولایت گفت: این نرم افزار در موضوعات مختلف مرتبط با موضوع غدیر منابع علمی، صوتی و تصویری خوبی در اختیار مبلغین و مبلغات استان قرار می دهد.

وی افزود: این نرم افزار از سر فصل هایی چون آوای غدیر، غدیر در قرآن و عترت، در پرتو ولایت، مقالات، پاسخ به شبهات، خطابه، واقعه شناسی، مکتب خانه، آداب و اعمال، منظومه غدیر، گوهر معرفت در بلاغت، قربانیه و نگارخانه تشکیل شده است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: در بخش آوای غدیر مخاطبان از سخنرانی های علمی اساتید ارجمند، دانشمند و سبحانی، مولودی ها و ماه غریبستان استفاده خواهند کرد.

مصائبی عنوان کرد: مطالبی چون قرآن و رویداد غدیر، قرآن و محبت امام، اهل بیت(ع) و امامت، غدیر در سیره اهل بیت(ع)، قرعه هفت فضیلت به نام علی(ع) و تفسیر آیه تبلیغ در بخش غدیر در قرآن و عترت به چشم می خورد.

وی با اشاره به این که نگار خانه این نرم افزار شامل پوستر، حرم مطهر ولایت و عکس های هوایی از حرم حضرت علی(ع) است، یادآور شد: در بخش مکتب خانه نیز یازده جلد کتاب الغدیر، کتاب های غدیر در قرآن و فروغ ولایت آیت الله سبحانی و شعر غدیر در اختیار علاقمندان قرار دارد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: آداب و اعمال غدیر و قربان، کتاب نهج البلاغه و مقالاتی درباره برخی مفاهیم عمیق آن و همچنین خطابه های حضرت قبل و بعد غدیر نیز در این نرم افزار جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.

مصائبی ضمن تاکید بر این که شبهات موجود در ذهن جوانان در خصوص این موضوع باید برطرف شود، ابراز داشت: در بخش پاسخ به شبهات این نرم افزار به برخی از شبهات از جمله علت همکاری امام با خلفا، دلایل مشروعیت امامت امام، چرایی اختلاف صحابه، نظر امام درباره خلافت خویش و ... پاسخ داده شده است.

وی بخش مقالات و واقعه شناسی این نرم افزار را مهم خواند و اظهار داشت: در این دو بخش مقالاتی درباره غدیر و امامت آمده که به عنوان مرجع مناسبی برای استفاده مبلغان فراهم شده است.

مصائبی مقالات غدیر در کلام چهارده معصوم(ع) و امام خمینی(ره)، امامت و برهان لطف، اهل سنت و واقعه غدیر، غدیر یک تفکر اسلامی، امام و هدایت، امام و رویکرد عقل، غدیر در کشاکش اندیشه ها، حضور بانوان در نقل حدیث غدیر، تبیین نظام سیاسی اسلام در غدیر را مهمترین این مقالات دانست.

وی در پایان با اشاره به این که 15 مبلغ ویژه از حوزه علمیه قم در استان حضور دارند یادآور شد: 286 مبلغ که 105 نفر آن ها مبلغه و 166 نفر مبلغ هستند از 10 تا 13 آبان به مدت چهار روز در هفته ولایت در اقصی نقاط استان سمنان به تبلیغ خواهند پرداخت.