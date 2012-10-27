پیشنهاد تشکیل هیئت مذهبی در هیئتهای ورزشی البرز ارائه شد

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به عنوان پیشنهاد جهت توسعه فرهنگ دینی، تشکیل هیئت مذهبی در بین هیئت های ورزشی ارائه شده که امیدواریم با همت اداره کل ورزش و جوانان و تعامل اداره کل تبلیغات اسلامی این امر در مدیریت جدید تحقق یابد و به زودی شاهد توسعه فرهنگ دینی در ورزش باشیم.

وی ادامه داد: اسلام برای ورزش، تحرک بدنی و سلامتی انسان ارزش بسیار بالایی در نظر گرفته است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان اینکه بهترین وسیله برای سلامتی بدن ورزش است، اضافه کرد: پرورش تن بدون توجه به پرورش روح و روان تاثیر سازندگی کامل ندارد و احتمال انحراف در آن وجود دارد.

وی افزود: اما با توسعه مسائل فرهنگی و پرورش روحیه دینی ورزشکاران می توان به جایگاه ورزش اهمیت والایی داد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: قهرمانان دیرین ایران به عنوان الگوی خود به مقتدای قهرمان عالم علی(ع) نگاه می کردند.

حجت الاسلام مسعودی اظهار داشت: این قهرمانان با همین دیدگاه یعنی سیره عملی علی(ع) با آحاد مردم به ویژه نیازمندان جامعه برخورد می کردند.



وی تصریح کرد: این افراد مانند مقتدایشان در کنار پرورش بدن به پرورش و توسعه روح و نشاط دینی در جامعه توجه داشتند و فرهنگ مردانگی را با عمل خود ترویج می دانند.

