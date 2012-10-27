دستگیری 12 سارق و کشف پنج فقره سرقت در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افضل گلزاری اظهار داشت: طی چندین روز گذشته طرح پاکسازی نقاط آلوده به جرائم با محوریت برخورد با اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، توزیع کنندگان موادمخدر وسارقان با مشارکت پلیسهای تخصصی، یگان امداد، پلیس پیشگیری، معاونتهای ستادی و کلانتری 17 پرند در سطح شهر پرند شهرستان رباط کریم به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: طرح پاکسازی فوق با هدف پیشگیری از جرائم و بالا بردن ضریب امنیتی و احساس آرامش شهروندان، در شهرستان رباط کریم به مرحله اجرا در آمد که طی این طرح، با تلاش کارکنان انتظامی 12 سارق دستگیر شدند و5 فقره سرقت، 350 گرم انواع موادمخدر، 11 هزار و صد نخ سیگار قاچاق و 26 بسته توتون غیرمجاز کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران عنوان کرد: در این طرح، هفت کافی نت و 15 واحد صنفی مورد بازید محسوس و 86 واحد صنفی نیز مورد بازدید نامحسوس پلیس قرار گرفت و 6 دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه، تجهیزات ماهوراه ای و تعدادی مدارک گواهینامه، کارت عابر بانک و کارت ملی کشف و ضبط شد.

سرهنگ گلزاری افزود: طی طرح مذکور، پلیس غرب استان تهران با صدور 726 برگ جریمه برای رانندگان متخلف، مبلغ 44 میلیون و125 هزار ریال متخلفان را جریمه کرد، همچنین از نتایج دیگر این طرح می توان به کشف یک فقره موتورسیکلت مسروقه، توقیف هشت دستگاه وسائط نقلیه دارای آلودگی صوتی اشاره کرد و با تلاش ماموران نیروی انتظامی، شناسائی نقاط آلوده به جرائم، طرحهای پاکسازی در سطح شهرستانهای تابعه و شهرکهای اقماری غرب استان تهران ادامه خواهد داشت.