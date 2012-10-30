تخریب شبانه راههای مخفی کاخ حمیدیه خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ حمیدیه محل حکمرانی شیخ حمید کعبی در مرکز شهر حمیدیه ٢٥ کیلومتری شمال غرب اهواز بود و یکی از نمونه‌های کم نظیر کاخ‌های دوره قاجاریه در خوزستان است. مساحت این کاخ حدود 6 هکتار و دارای چهار ساختمان و عمارت است و بقیه آن را باغ تشکیل داده است.

در سالهای بعد از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی مدتی این کاخ در اختیار یکی از ارگانهای نظامی بود و پس از آن سازمان آب و برق خوزستان مالک بود تا اینکه قصد تخریب آن را کرد. این موضوع همان موقع رسانه ای و از این اقدام جلوگیری شد چرا که کاربری این اثر تاریخی طبق آنچه در دایره فنی استانداری خوزستان ثبت شده باستانی است. به همین دلیل اداره میراث فرهنگی خوزستان در آن زمان نامه ای به استانداری مبنی بر اینکه این اثر باستانی است نوشت و خواست تا این بنا به اداره کل میراث فرهنگی تحویل داده شود.

تا اینکه در این اثر که دهم مهر١٣٨٠با شماره ثبت٣٩٨٠ به فهرست آثار ملی افزوده شد ولی اکنون چند روزی است که درحال تخریب بناهای زیرزمینی ، آثار باقی مانده و راههای مخفی آن هستند این درحالی است که تنها یک بخش از این عمارت در دست نگهبان است.

این موضوع از سوی اداره میراث فرهنگی پیگیری شد اما عنوان کردند که اکنون این عمارت در اختیار شبکه آبیاری کرخه و شائور زیر نظر وزارت نیروست. سازمان میراث فرهنگی نیز نامه نگاری هایی انجام داد اما تا کنون هیچ نتیجه ای نگرفته است.

اکنون دوستداران میراث فرهنگی در خوزستان خبر از تخریب شبانه این کاخ را می دهند و عنوان می کنند که این عمارت که بارها دستخوش تغییرات و تخریب های گوناگون قرار گرفته به دور از چشم مسئولان میراث فرهنگی به صورت شبانه تخریب می شود. این تخریب نیز از زیرزمین کاخ که راههای مخفی داشته است شروع شده است.