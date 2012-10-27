نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قشقایی عصر شنبه در نشست با مدیرکل میراث فرهنگی کرمان با اشاره به پتانسیلهای گردشگری و اقتصادی استان کرمان از راه اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در شهر کرمان خبر داد.

وی افزود: کرمان بزرگترین استان کشور است و دارای پتاسیلهای گسترده گردشگری و تاریخی است و به همین دلیل در ایام مختلف سال شاهد حضور گسترده گردشگران خارجی در استان کرمان هستیم به همین دلیل راه اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان ضروری است.

وی در ادامه به پتانسیلهای اقتصادی کرمان اشاره کرد و گفت: کرمان به لحاظ اقتصادی و صادرات غیر نفتی در کشور جایگاه خاصی دارد و برای سهولت کار تجار خارجی با همکاری میراث فرهنگی و استانداری کرمان این نمایندگی آغاز به کار خواهد کرد.

قشقایی افزود: تائید اسناد تجاری، انجام امور کنسولی اتباع خارجی، پذیرش هیئتهای خارجی و تائید قراردادهای استان کرمان با کشورهای طرف قرارداد و تسریع در جذب سرمایه های خارجی از جمله وظایف این نمایندگی است.

وی گفت: تاکنون این نمایندگی در 16 استان کشور راه اندازی شده است و کرمان هفدهمین استان در این زمینه است.