گاز بهای مصرفی بر مبنای تعرفه فصل سرد محاسبه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: با آغاز فصل سرد از ابتدای آبانماه جاری بهای گاز مصرفی مشترکین خانگی با استفاده از جدول و تعرفه های فصل سرد سال محاسبه می شود.

حسن افتخاری افزود: امسال قیمت گاز بدون تغییر و همانند سال گذشته و بر مبنای اقلیم و دامنه مصرف و بصورت پلکانی محاسبه می‌ شود.

وی با اشاره به قرار گرفتن بیرجند به عنوان یکی از مراکز استان سرد کشور و در نتیجه افزایش میزان مصرف گاز در بخش خانگی اظهار داشت: شهرهای گازدار استان در دو اقلیم دو و سه قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: با توجه به اینکه برای زمستان سال جاری تعرفه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده قیمت گاز برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب 30، 50، 70، 90، 110، 160، 190، 220، 250، 280، 320 و 350 تومان محاسبه خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به نحوه محاسبه گازبهاء که بصورت پلکانی محاسبه می شود کاهش میزان مصرف هر واحد مسکونی و در نتیجه انتقال میزان مصرف به پله های پایین تر نقش قابل توجهی در کاهش گازبهاء و کمک به اقتصاد خانواده خواهد داشت.

هشدار شرکت گاز خراسان جنوبی در خصوص استفاده از لگوی ایمنی در تبلیغات

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: اخیرا مشاهده شده که افرادی با استفاده از لوگوی"آقای ایمنی" در تبلیغات خود در جراید و نیز با ادعای اخذ تاییدیه از شرکت گاز در تراکتهای تبلیغاتی اقدام به تبلیغ محصولاتشان می کنند.

افتخاری عنوان کرد: شرکت گاز استان ضمن هشدار جدی به کلیه شرکتهای خصوصی در خصوص عدم استفاده از این روش جهت جلب مشتری ، هرگونه ارتباط و اعطای تاییدیه به این شرکت را تکذیب نموده و صراحتا اعلام می دارد این مطالب کذب است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در همین ارتباط به شهروندان و مشترکین گاز طبیعی توصیه کرد در هنگام خرید هرگونه وسیله، نسبت به داشتن تاییدیه آن وسیله از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (علامت استاندارد ایران) اطمینان حاصل کرده و به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی و جلوگیری از اتلاف و هدر رفت انرژی تولید شده که نقش اساسی و مهمی در کمک به کاهش گازبهاء و اقتصاد خانواده دارد از وسائل و تجهیزات دارای برچسب انرژی و با رده بالا استفاده کنند.