افت 11 متری آبهای زیرزمینی محدوده تالاب پریشان/ وجود 340 چاه غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند سال اخیر که دریاچه پریشان در شهرستان کازرون فارس رو به خشکی رفت، همگان دلیل اصلی این رویداد را خشکسالیهای پی درپی معرفی می کردند.

خشکسالی اگرچه در روند خشکی تالاب پریشان سهم چشمگیری داشت اما عوامل دیگر نیز بودند که در این مشکل نقش آفرینی داشتند.

یکی از این عوامل چاه های اطراف دریاچه بود که باعث می شد سفره های آب زیرزمینی منطقه روز به روز افت کند.

طی چند مدت اخیر کارشناسان و دوستداران محیط زیست نسبت به وضعیت دریاچه پریشان اظهار نگرانی کرده و اظهار داشتند که در صورت ادامه این روند دریاچه با یک بحران زیست محیطی روبه رو خواهد شد.

مدیر امور آب شهرستان کازرون در خصوص چاه های غیرمجاز اطراف دریاچه پریشان به خبرنگار مهر گفت: حدود 340 چاه غیرمجاز در اطراف این دریاچه وجود دارد که کشاروزان از آن بهره برداری می کنند.

صمد سعید افزود: این تعداد چاه ها در حوزه آبریزدریاچه پریشان قرار دارند البته تعدادی نیز در فاصله دورتری نسبت به دریاچه هستند که البته تمام این آبریزها وارد دریاچه می شود.

وی با بیان اینکه وجود این تعداد چاه در خشک شدن دریاچه بی تاثیر نبوده، اظهار داشت: البته به غیر از این چاه های غیرمجاز تعداد زیادی چاه مجاز در اطراف دریاچه قرار دارد که مقدار زیادی آب از آن برداشت می شود.

مدیر امور آب شهرستان کازرون در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون وضعیت سفره آبهای زیرزمینی بیان کرد: از سال 75 تاکنون سطح سفره آبهای زیرزمینی دریاچه پریشان حدود 11 متر افت داشته که این میزان بسیار زیاد است و ناشی از برداشتهای غیرمجاز است.

سعید ادامه داد: میزان آبی که از حوزه آبریز دریاچه برداشت می شود زیاد است به گونه ای که تاثیر زیادی در خشک شدن پریشان داشته است.

رئیس محیط زیست شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در خصوص چاه های غیرمجاز در اطراف دریاچه پریشان اقدامات مناسبی انجام و تعدادی از این افراد متخلف شناسایی شده اند.

جمال خداپرست افزود: در جلسات متعدد در فرمانداری شهرستان مقرر شده که این چاه ها هرچه سریعتر پر شوند تا سطح آب سفره های زیرزمینی اطراف دریاچه وضعیتش بهتر شود.