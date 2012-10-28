تکمیل طرح نهضت آسفالت معابر صباشهر تا پایان سالجاری

عباس شوندی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیکی به فصل سرما و شروع بارشها، در راستای رفاه حال شهروندان و تسهیل در عبور و مرور، عملیات جدول گذاری، بهسازی و آسفالت معابر در دستور کار شهرداری صباشهر قرار گرفت.

وی ادامه داد: به این منظور طی چندین روز گذشته، بالغ بر 3 هزار تن آسفالت جهت بهسازی و آسفالت خیابانهای شهر از جمله خیابانهای شهید بهشتی، جهاد، دانشگاه آزاد، مدرسه درخشان و... در محلات قاسم آباد، قندیشاد، ویره و خیابان ساحلی محله صالحیه پخش شد و در راستای انجام هرچه سریعتر امور مربوطه، در اختیار عوامل اجرایی نهضت آسفالت معابر شهر قرار گرفت.

شهردار صباشهر عنوان کرد: مسئولان شهرداری صباشهر طی بازدیدهای مداوم، در جریان چگونگی اجرای عملیات و درصد پیشرفت آن قرار گرفته اند و از نزدیک بر نحوه فعالیت پیمانکاران نظارت مستمر دارند.

این مسئول افزود: با توجه به عزم راسخ مسئولان شهرداری و شورای اسلامی صباشهر، امید میرود با اختصاص بودجه و اعتبار مناسب و از همه مهمتر همکاری و تعامل شهروندان، تا پایان سالجاری تمامی معابر اصلی و فرعی این منطقه، جدول گذاری، زیرسازی، بهسازی و آسفالت شود.

شوندی بیان کرد: تسهیل در عبور و مرور شهروندان، بهسازی و زیبا سازی محیط شهری از مهمترین اهداف این طرح است و برنامه ریزیها بر این است که قبل از شروع فصل سرما، درصد بیشتری از ین طرح در مناطق مختلف صباشهر تکمیل شود تا شهروندان به هنگام عبور و مرور رفاه بیشتری داشته باشند.