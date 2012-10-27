هتاکی نظامیان آل خلیفه به مردم؛ مجبور کردن زنان به کشف حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: نظامیان رژیم بحرین در ادامه سیاستهای خود در تحریک احساسات مردم اقدام به ضرب و شتم زنان و توهین به آنها کردند.

الوفاق بیان کرد: این خط مشی نشانه انحطاط اخلاقی نظامیانی است که به جای حمایت از مردم و کشور در راستای ایجاد رعب و وحشت و ارتکاب جنایات و نادیده گرفتن ارزشهای انسانی حرکت می کنند.

پایگاه وابسته به مخالفان افزود: تصاویر ویدئویی و دیگر شواهد از افزایش حملات به مردم به ویژه زنان حکایت دارد. نظامیان رژیم به بهانه تعقیب مظنونین به شکل غیر اخلاقی و غیر قانونی به حریم منازل تجاوز می کنند.

الوفاق گزارش داد: این صحنه ها خشم مردمی را که همه روزه شاهد اقدامات ضد بشری رژیم هستند ، برانگیخته است به ویژه که این حملات با عرف، قوانین بین المللی که وزارت کشور بحرین مدعی اجرای آن است در تضاد است.

این پایگاه بیان کرد: دیروز نظامیان رژیم با یورش به منزلی در منامه ضمن ضرب و شتم زنان الفاظ رکیکی بر زبان آوردند و ضمن ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان آن ساکنان منزل را تهدید کردند.

الوفاق افزود: نظامیان رژیم همچنین به سوی زنی که در خیابان در حال عبور بود بمب صوتی پرتاب و سعی کردند به وی نزدیک شوند که این اوج انحراف اخلاقی نظامیان آل خلیفه را می رساند.

این پایگاه بیان کرد: نظامیان رژیم همچنین هنگام برپایی تظاهراتی که بر آزادی بیان اصرار داشت یک زن بحرینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

همچنین نظامیان رژیم با یورش به منزلی در الدراز به شکل ناگهانی و غیر قانونی و بدون اعلام قبلی به اتاقی که برخی زنان بدون حجاب در آن بودند وارد شدند.

نظامیان رژیم همچنین از یکی از زنان خواستند که چهره خود را نشان دهد و این زن مخالفت کرد، اما پس از تهدید نظامیان این زن چهره خود را باز کرد اما آنها به این مورد اکتفا نکردند و خواستار رویت موی وی شدند با این بهانه که از بودن وی مطمئن شوند.

الوفاق گزارش داد: با وجود مخالفت این زن نظامیان به وی نزدیک و او را مجبور به باز کردن بخشی از موهایش کردند که مشاجره ای میان نظامیان و زنانی که در منزل حضور داشتند درگرفت و نظامیان با لگد به جان زنان افتادند.

الوفاق بیان کرد: این حوادث بدون اطلاع مقامات نیست و نشانه خط مشی ضد اخلاقی رژیم علیه مردم است.