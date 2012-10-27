  1. بین الملل
۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

الوفاق گزارش داد؛

هتاکی نظامیان آل خلیفه به مردم؛ مجبور کردن زنان به کشف حجاب

هتاکی نظامیان آل خلیفه به مردم؛ مجبور کردن زنان به کشف حجاب

یک پایگاه وابسته به مخالفان رژیم بحرین از تعدی نظامیان رژیم به زنان، ضرب و شتم و مجبور کردن آنها به برداشتن حجابشان پرده برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: نظامیان رژیم بحرین در ادامه سیاستهای خود در تحریک احساسات مردم اقدام به ضرب و شتم زنان و توهین به آنها کردند.

الوفاق بیان کرد: این خط مشی نشانه انحطاط اخلاقی نظامیانی است که به جای حمایت از مردم و کشور در راستای ایجاد رعب و وحشت و ارتکاب جنایات و نادیده گرفتن ارزشهای انسانی حرکت می کنند.

پایگاه وابسته به مخالفان افزود: تصاویر ویدئویی و دیگر شواهد از افزایش حملات به مردم به ویژه زنان حکایت دارد. نظامیان رژیم به بهانه تعقیب مظنونین به شکل غیر اخلاقی و غیر قانونی به حریم منازل تجاوز می کنند.

الوفاق گزارش داد: این صحنه ها خشم مردمی را که همه روزه شاهد اقدامات ضد بشری رژیم هستند ، برانگیخته است به ویژه که این حملات با عرف، قوانین بین المللی که وزارت کشور بحرین مدعی اجرای آن است در تضاد است.

این پایگاه بیان کرد: دیروز نظامیان رژیم با یورش به منزلی در منامه ضمن ضرب و شتم زنان الفاظ رکیکی بر زبان آوردند و ضمن ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان آن ساکنان منزل را تهدید کردند.

الوفاق افزود: نظامیان رژیم همچنین به سوی زنی که در خیابان در حال عبور بود بمب صوتی پرتاب و سعی کردند به وی نزدیک شوند که این اوج انحراف اخلاقی نظامیان آل خلیفه را می رساند.

این پایگاه بیان کرد: نظامیان رژیم همچنین هنگام برپایی تظاهراتی که بر آزادی بیان اصرار داشت یک زن بحرینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

همچنین نظامیان رژیم با یورش به منزلی در الدراز به شکل ناگهانی و غیر قانونی و بدون اعلام قبلی به اتاقی که برخی زنان بدون حجاب در آن بودند وارد شدند.

نظامیان رژیم همچنین از یکی از زنان خواستند که چهره خود را نشان دهد و این زن مخالفت کرد، اما پس از تهدید نظامیان این زن چهره خود را باز کرد اما آنها به این مورد اکتفا نکردند و خواستار رویت موی وی شدند با این بهانه که از بودن وی مطمئن شوند.

الوفاق گزارش داد: با وجود مخالفت این زن نظامیان به وی نزدیک و او را مجبور به باز کردن بخشی از موهایش کردند که مشاجره ای میان نظامیان و زنانی که در منزل حضور داشتند درگرفت و نظامیان با لگد به جان زنان افتادند.

الوفاق بیان کرد: این حوادث بدون اطلاع مقامات نیست و نشانه خط مشی ضد اخلاقی  رژیم علیه مردم است.

کد مطلب 1729855

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