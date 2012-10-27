هفته بسیج دانش آموزی فرصتی برای گسترش فرهنگ و تفکر ناب بسیجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یعقوبی عصر شنبه در دیدار جمع کثیری از دانش آموزان نمونه بسیجی بجنورد گفت: تلاش برای دستیابی به فرهنگ و تفکر ناب بسیجی تنها از طریق کسب علم و دانش میسر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دوران انقلاب، ملت ایران توانست گوشه‌ای از حوادث کربلا را درک کند، اظهارداشت: شهادت شهدایی همچون شهید فهمیده نمونه بارز این امر است.

امام جمعه بجنورد با اشاره به اینکه کوتاهی عده‌ای در واقعه غدیر باعث رقم خوردن حادثه کربلا شد، افزود: عرصه حضور امروز بسیجیان در صحنه‌های انقلاب، همانند آن زمان است که باید با هوشیاری و بصیرت تمام پشتیبان ولایت فقیه بوده تا کربلای دیگری رقم نخورد.

وی در ادامه با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه جوانان، بیان داشت: شما دانش آموزان بسیجی وظیفه دارید با کسب علم و تقویت ایمان و تقوا به مقابله با تهدیدات دشمنان بپردازید.

در این دیدار که سرهنگ شجاع، فرمانده سپاه ناحیه بجنورد و تنی چند از دیگر مسئولان نیز حضور داشتند، حجت الاسلام یوسف محمدی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه بجنورد طی سخنانی کوتاه، با گرامیداشت آغاز هفته بسیج دانش آموزی و دهه امامت، این ایام خجسته را به تمامی دانش آموزان بسیجی تبریک گفت.

دیدار دانش آموزان نمونه بسیجی با حجت الاسلام یعقوبی عصر امروز در محل دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد.