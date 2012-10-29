پایش ماهواره ای موفقیت آمیز آلایندگی شیراز/بارندگیهای امسال نرمال است

محمد جعفر ناظم السادات در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه به وضعیت بارندگی در جنوب کشور و استان فارس افزود: با توجه به بارش باران در اواخر مهرماه امسال می توان انتظار داشت که وضعیت بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر است.

وی با بیان اینکه این بارندگیها نشانه خوبی است، اظهار داشت: اگر بارندگی در اوخر مهرماه یا اوایل آبان ماه آغاز شود و میزان آن نیز قابل توجه باشد می توان امید داشت که وضعیت بارشها در آن سال خوب است.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز ادامه داد: بر اساس یافته های تحقیقاتی در مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز با توجه به پدیده هایی که در اقیانوس آرام رخ می دهد بارندگیهای خوبی برای کشور و مناطق جنوب به ویژه استان فارس پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت اقیانوس آرام نشان دهنده بارش نرمال است، بیان کرد: وضعیت این اقیانوس نشان دهنده بارندگی در درازمدت است که بر این اساس وضعیت خوبی برای استان پیش بینی می شود.

ناظم السادات گفت: بر اساس یافته های تحقیقاتی در مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز زمانیکه بارشهای همرفتی بر روی کشور اندونزی و کشورهای پیرامون آن یا به گونه ای در جنوب شرقی آسیا متمرکز باشد بارندگی در ایران به ویژه نقاط جنوب کشور بسیار کمتر از حد نرمال است.

وی ادامه داد: در این راستا هنگامی که بارشهای همرفتی استوایی به پهناهای غربی اقیانوس آرام می رسد احتمال افزایش بارش در جنوب ایران افزایش می یابد.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با بارشهای کوتاه مدت بیان کرد: پدیده های مربوط به اقیانوس هند پدیده های زودگذر و کوتاه مدت را نشان می دهند که البته بر اساس بررسی این اقیانوس بارشهای کوتاه مدتی نیز برای استان پیش بینی می شود.

گرد و غبار پیش بینیها را تحت تاثیر قرار داده است

ناظم السادات ادامه داد: پدیده ای که طی چند سال گذشته وارد آب و هوای کشور شده و پیش بینیها را با مشکل روبه رو کرده پدیده گرد و غبار است که تاثیر منفی فراوانی بر بارشهای ایران داشته است.

وی گفت: البته در این راستا در کشور تحقیقی صورت نگرفته اما بر اساس تحقیقات در دیگر کشورها این پدیده اثر منفی بر روی بارشها داشته است.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال در برخی از مواقع با تشکیل ابر در برخی نقاط روبه رو هستیم اما به دلیل وجود این گرد و غبارها بارشی را شاهد نیستیم.

تحقق نتایج مطلوب بررسی آلاینده ها به وسیله داده های ماهواره ای

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون طرح پژوهشی در رابطه با وضعیت آلایندگی شیراز گفت: در مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز پایش ماهواره ای آلایندگی شهر شیراز انجام شده بود و با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: هدف از اجرای طرح مدکور این است که آیا این امکان وجود دارد که با کمک داده های ماهواره ای می توان آلاینده های شهری را ارزیابی کرد که در این راستا طی چند مدت گذشته تحقیقات انجام شده نشان داد پتانسیل انجام این کار وجود دارد.

ناظم السادات با بیان اینکه از این طریق می توان آلودگی شهری را تا اندازه زیادی به کمک داده های ماهواره ای ارزیابی کرد، اظهار داشت: این ماهواره در فاصله 800 کیلومتری زمین است که در حال حاضر با تحقیقات انجام شده نتایج خوبی به دست آمده است.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز ادامه داد: این ماهواره همزمان نقاط مختلف کشور را می بیند و اگر در جایی مشکلی وجود داشته باشد آن را اعلام می کند.

وی با بیان اینکه در اندازه گیری ازن نتایج موثری به دست آمده، بیان کرد: با استفاده از این داده ماهواره ای اگر درصدی ازن زیادتر از حد استاندارد باشد مشخص می شود.

ناظم السادات خواستار همکاری و مساعدت مسئولان استانی برای تخصیص اعتبار به این طرح شد.