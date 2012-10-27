فرهنگسازی گام اول سرمایه گذاری است/لزوم شناسایی ظرفیتها

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم مظفری عصر شنبه در همایش فرصتهای سرمایه گذاری خلخال و کوثر عنوان کرد: رشد اقتصادی پایدار به عنوان راهبرد اساسی کشور زمانی جامعه عمل می پوشد که تمامی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود شناسایی شود.

وی با بیان اینکه این ظرفیتها باید بالفعل شود، افزود: استفاده از فرصتها و ایجاد درآمد پایدار مستلزم سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است.

به گفته این مسئول شهرستانهای خلخال و کوثر نیز از جمله مناطقی است که استعداد ویژه ای در بخشهای گردشگری، کشاورزی و صنعت دارند که نیاز به سرمایه گذاری و توجه دارد.

رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان اردبیل مناطق جنگلی بکر، مناطق بدیع و زیبای کوهستانی، غارها و شکارگاهها و ییلاقات گردنه الماس، وجود مواد معدنی زون طارم و زون طالش و تولید سیمان را از جمله پتانسیلهای منطقه خلخال برشمرد.

مظفری افزود: شهرستان کوثر نیز با داشتن باغات زیبا، آبگرم و جاذبه های تاریخی صنایع فلزی و معدنی طرفیتهای ویژه ای برای رونق گردشگری و سرمایه گذاری در بخش صنعت دارد.

وی برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در خلخال و کوثر را در شناسایی توانمندیهای و پروژه های و طرحهای اولویت دار منطقه به فعالان عرصه تولید و سرمایه گذاری موثر دانست.

مظفری افزود: این همایش سبب می شود مسئولان و سرمایه گذاران در کنار هم موانع و مشکلات موجود را شناسایی و حل کنند.

به عقیده این مسئول اعلام تسهیلات و امکانات موجود هر منطقه و میزان کمک مسئولان منطقه عامل انگیزش قوی برای افراد سرمایه گذار و واحدهای اقتصادی و کاهش مهاجرت و افزایش درآمد منطقه است.