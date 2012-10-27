100 زوج تحت پوشش کمیته امداد قزوین پیوند زناشویی بستند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم عصر شنبه در مراسمی با حضور احمد طهماسبی استاد حوزه و دانشگاه از قم، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین, حجت الاسلام مصطفی نوروزی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، هدایت الله صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان جشن ازدواج 100 زوج تحت پوشش کمیته امداد در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد.

هدایت صفری در این مراسم گفت: جشن ازدواج این زوج های جوان با مشارکت 9 دستگاه اجرایی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، ارشاد اسلامی، اوقاف، بانک ملی، هلال احمر، بسیج سازندگی، صدا و سیما، استانداری، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار شده است که جای تقدیر دارد.

وی افزود: برگزاری این جشن در بین دو مناسبت فرخنده با شرکت 200 عروس و داماد در حسینیه امامزاده حسین(ع) برپا شد تا ضمن فرهنگ سازی در ازدواج آسان کمک های این نهاد نیز بین افراد تحت پوشش توزیع شود.

صفری تصریح کرد: با ازدواج زمینه گناه در جامعه کاهش می یابد لذا کمیته امداد ضمن ترویج این سنت دینی تسهیلات لازم را برای زوج های جوان نیز فراهم می کند تا پیوند خانواده ها تسریع شود.

توزیع 2203 مورد کمک هزینه ازدواج

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین یادآور شد: در سال گذشته با پرداخت 12 میلیارد و 330 میلیون ریال دوهزار و 203 فقره کمک هزینه ازدواج در استان تامین شد.

این مسئول یادآورشد: در شش ماهه امسال نیز 725 مورد کمک هزینه ازدواج با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و811 میلیون ریال بین زوج های جوان توزیع شده است که این روند تا پایان سال تداوم خواهد یافت.

هفت هزار دختر در شرایط ازدواج

صفری بیان کرد: در حال حاضر در سطح استان قزوین هفت هزار نفر از دختران تحت پوشش کمیته امداد در شرایط ازدواج قرار دارند که این افراد 15 تا 35 سال سن دارند.

وی افزود: برنامه هایی پیش بینی شده برای زوج های جوان تحت پوشش شامل آموزش، مشاوره حین و قبل از ازدواج، آموزش خانواده در کنار سایر حمبت های مالی دیده شده که کمک هزینه ازدواج نیز در نظر گرفته شده تا زوج های جوان بتوانند به سهولت زندگی مشترک خود را آغاز کنند.