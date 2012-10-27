به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار روز دوشنبه برابر گهر دورود آماده می کند، عصر امروز شنبه تمریناتش را در شرایطی در کمپ اختصاصی اش پیگیری کرد که بارش شدید باران شروع تمرین را به تاخیر انداخت.

در تمرین امروز هاشم بیک زاده به دلیل مصدومیت غایب بود اما امین منوچهری که روز جمعه غیبت داشت، همراه با سایر بازیکنان تمرین کرد. حدود 50 هوادار نیز با وجود بارش باران در محل تمرین استقلال حاضر شده بودند. این تمرین به کارهای بدنی، تاکتیکی و فوتبال درون تیمی اختصاص داشت و روزدتر از روزهای دیگر هم به پایان رسید.

امیر قلعه نویی که با عصا در محل تمرینات حاضر شده بود در محل اتاق ویژه مربیان ماند و به همراه همکارانش دیدار با نفت و دو بازی تیم گهر را آنالیز کرد. استقلال در شرایطی روز دوشنبه به مصاف گهر خواهد رفت که محمد مایلی کهن امروز شنبه به عنوان سرمربی این تیم انتخاب و معرفی شد.

فابیوجانوآریو بازیکن برزیلی استقلال نیز که براساس اعلام میرشاد ماجدی قرار بود از امروز شنبه ضمن بازگشت به تهران در تمرینات شرکت کند، بازهم آبی پوشان را سرکار گذاشت و فعلا که به ایران برنگشته است.