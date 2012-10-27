زنجان در جذب سرمایه گذاران خارجی جزو استانهای پیشرو است

علی معصومی عصر شنبه در حاشیه بزرگداشت روز ملی صادارات و جمع صادرکنندگان استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این راستا حمایت جدی از سرمایه گذار و تسهیل روند سرمایه گذاری از جمله برنامه های اقتصادی این استان در دستیابی به رشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: استان زنجان به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ترانزیت جهانی کالا از امتیاز ویژه ای در بحث توسعه صادرات برخوردار است و مسوولان استان نیز همواره در تلاش بوده اند تا با استفاده از این ظرفیت ها و توانمندی های صادراتی استان، گام موثری به منظور افزایش میزان صادرات استان که نقش بسزایی در توسعه همه جانبه استان خواهد داشت، بردارند.

معصومی افزود: یکی از اهداف ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی حمایت بیشتر از تولیدصادرات گرا و در نتیجه جهش اقتصادی بوده است و حمایت گسترده‌تر و موثرتر از تولید برای صادرات وتحقق منویات رهبری مبنی بر تولید صادراتی از جمله اهدافی بود که با ادغام حوزه تولید وتجارت، غایت و سرانجام تولید که همان صادرات است بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: روز ملی صادرات، ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم و فعالان اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف والای جهش صادراتی است و می توان فرصت ارزشمندی تلقی کرد که مباحث مربوط به صادرات بار دیگر مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران امر قرار گیرد چرا که بدون افزایش قابلیت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در جهان و در نتیجه افزایش واقعی صادرات غیر نفتی در سالهای آینده ، تحقق توسعه اقتصادی مدنظر هرگز به وقوع نخواهد پیوست.

معصومی افزود: صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد نقش مهمی در رونق تولید، توسعه اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارد

وی ادامه داد: بنابراین ایجاد ظرفیتهای جدید و تقویت آن و هموار کردن راه توسعه صادرات از جمله ضروریات توسعه صادرات هر کشوری محسوب می شود .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاههای تولیدی را قادر می سازد با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده و از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید، بیشتر بهره برداری کنند.

معصومی افزود: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر اقتصاد مقاومتی لزوم برنامه ریزی برای توسعه هدفمند صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از پیش احساس می شود که عزم ملی و حمایت همه‌جانبهاز صادراتی که پشتوانه آن تولید است، بیش از گذشته مورد توجه بخش اقتصادی کشور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا باید سرمایه گذاری مناسب و واردات مدیریت شده در خدمت تولید و تولید در خدمت صادرات قرار گیرد، به‌عبارت دیگر با ارتقای کیفیت محصولات، راه صدور کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی را بیش از گذشته هموار کنیم.

معصومی افزود: روز ملی صادرات سمبلی برای ارج نهادن به تلاشهای انجام شده از سوی صادرکنندگان برای نفوذ و حضور در بازارهای جهانی می باشد ، چرا که صادرات تجلی قدرت و توانمندی سخت افزاری و نرم افزاری اقتصاد یک کشور است.