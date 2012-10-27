بافت تاریخی شهر زنجان ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارجمند افزود: این اقدام با مبلغ 50 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی سال 90 انجام شد که در سال جاری نیز با تخصیص 50 میلیون تومان دیگر، کار ساماندهی ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: ساماندهی مجموعه بازار تاریخی زنجان، تمام کوچه‌هایی که به این بازار ختم می‌شوند و محله‌های اطراف بازار از جمله مهمترین اقدامات این اداره کل در راستای ساماندهی بافت تاریخی شهر زنجان بوده است.

ارجمند افزود: ساماندهی سراها و راسته‌های همجوار بازار تاریخی زنجان از جمله راسته مشهدی علی، راسته حاج علی قلی، راسته بازار اصلی و سرای بهجت نیز در این فاز انجام شد.

مدیر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان یادآور شد: با توجه به میزان اعتبار، ‌بخش‌های مختلف بافت تاریخی زنجان برای ساماندهی اولویت‌بندی و مرمت شدند.