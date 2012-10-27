داود خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم شهرستان گرمه با شش ورزشکار به مربیگری ابراهیم صیادی در هفدهمین دوره مسابقات کشتی با چوخه شهرستان جغتای که با هدف گرامیداشت عید قربان در خراسان رضوی برگزار شده بود، شرکت کرد و در پایان یک قهرمانی و دو مقام سومی از این مسابقات کسب کرد.

وی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات 70 چوخه کار از استان‌های خراسان رضوی و شمالی حضور داشتند، تصریح کرد: در پایان مسابقات در وزن 75- کیلوگرم کامران حسینی و بهزاد اکبری هر دو از گرمه به ترتیب به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی این وزن رسیدند.

خدابنده اضافه کرد: همچنین در وزن 65- کیلوگرم این مسابقات آرش مرگن از گرمه سوم شد و رسول طاهری دیگر کشتی گیر این شهرستان نیز در رده چهارم قرار گرفت.

وی در ادامه در مورد عملکرد تیم گرمه در رقابت‌های هندبال بانوان خراسان شمالی که روز گذشته به میزبانی آشخانه در شهرستان مانه و سملقان نیز برگزار شد، عنوان کرد: در این مسابقات تیم شهرستان گرمه به مقام سوم تیمی دست یافت.

به گفته خدابنده خانم‌ها هاجر عرب، فاطمه، مریم، زهرا و فائزه اسماعیل زاده، زهرا و فاطمه مرگن، امه فروه پاسدار، زهرا و سمیرا همتی، فاطمه جلالی و مریم اصلانی به مربیگری و سرپرستی مریم اسماعیل زاده 11 بازیکن تیم هندبال شهرستان گرمه را تشکیل می‌دادند.

وی افزود: همچنین تیم دوچرخه سواری شهرستان گرمه نیز روز گذشته به رقابت‌های قهرمانی دوچرخه سواری خراسان شمالی در دو بخش کورسی و کوهستان اعزام شد اما هیچ کدام از نمایندگان این شهرستان موفق به کسب مقام نشدند.