  1. اقتصاد
۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

واکنش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به یک خبر

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به خبر سرگردانی جدید بنزینی مردم در جایگاه ها، توضیحاتی را ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به خبر سرگردانی جدید بنزینی مردم در جایگاه ها/ کارت بنزین آزاد نایاب شد" واکنش نشان داد.

در متن توضیحات این شرکت آمده است: پیرو خبر درج شده در تاریخ 1391.07.29 با عنوان سرگردانی جدید بنزینی مردم در جایگاه ها/ کارت بنزین آزاد نایاب شد؛ به اطلاع خوانندگان محترم می رساند با استعلام از کلیه جایگاه های واقع در سطح تهران و گزارش گیری از وضعیت کارت های موجود در جایگاه ها مشخص شد کارت آزاد برای سوختگیری خودروها در تمامی جایگاه ها وجود داشته و اظهارات مسئولان کانون کارفرمائی جایگاه دارن سوخت که به صورت کلی و بدون ذکر مصادیق ارائه شده به دور از واقعیت است.

کد مطلب 1729892

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