به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به خبر سرگردانی جدید بنزینی مردم در جایگاه ها/ کارت بنزین آزاد نایاب شد" واکنش نشان داد.

در متن توضیحات این شرکت آمده است: پیرو خبر درج شده در تاریخ 1391.07.29 با عنوان سرگردانی جدید بنزینی مردم در جایگاه ها/ کارت بنزین آزاد نایاب شد؛ به اطلاع خوانندگان محترم می رساند با استعلام از کلیه جایگاه های واقع در سطح تهران و گزارش گیری از وضعیت کارت های موجود در جایگاه ها مشخص شد کارت آزاد برای سوختگیری خودروها در تمامی جایگاه ها وجود داشته و اظهارات مسئولان کانون کارفرمائی جایگاه دارن سوخت که به صورت کلی و بدون ذکر مصادیق ارائه شده به دور از واقعیت است.