استعدادهای شهرستان کوثر مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعدالله رئیس الساداتی عصر شنبه در همایش فرصتهای سرمایه گذاری منطقه خلخال و کوثر عنوان کرد: این شهرستان از مناطق مستعد در زمینه باغداری و محصولات زراعی است ولی رشد لازم را تاکنون نداشته است.

وی افزود: این شهرستان با تولید 21 هزار تن محصول سر درختی و با تولید سالانه 46 هزار تن محصولات زراعی زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری است.

فرماندار کوثر این شهرستان را نیازمندترین منطقه برای سرمایه گذاری در استان اعلام کرد و بیان داشت: این شهرستان با برخورداری از زمینه های لازم گردشگری می تواند سالم ترین و پر درآمدترین فعالیت اقتصادی را در این استان در پی داشته باشد.

به گفته رئیس الساداتی علاوه بر این کوثر در داشتن مکانهای تاریخی طبیعی و اماکن مذهبی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ضروری است ظرفیتهای این دو حوزه نیز شناسایی، ساماندهی و سرمایه گذاری شود.

وی با تشریح فعالیتهای اجرا شده در ایجاد زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه گذاران خواستار ارائه مشوقهای سرمایه گذاری، جذب نخبه های علمی و اقتصادی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری، رفع موانع و ارائه راهکارهای جذب سرمایه در این منطقه شد.

رئیس ساداتی برگزاری همایش سرمایه گذاری را در خروج شهرستانهای خلخال و کوثر از بن بست محرومیت موثر دانست.