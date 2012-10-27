به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بیانیه آمده است: چه زیباست پس از عید قربان و قربانی کردن نفسالاماره در مسلخگاه ایمان و به معراج بردن روح بندگی و عبودیت تا رسیدن به عید سعید غدیرخم، عید اطاعت از امامت و ولایت را، دهه ولایت نامید.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تاکید کرده است: امامت امت اسلامی و ولایت امر به عنوان ثقل اکبری است که شیرازه نظام اسلامی و اجرای احکام دینی را ضمانت اجرایی میکند. ولایت، شاخص و معیار حرکت صحیح و رو به تعالی جامعه به سمت اهداف و آرمانهای والای انسانی اسلامی و فطرت پاک بشری است. ولایت، قطبنمای حرکت جامعه به سمت قلل پیشرفت و رشد و تعالی است. در این حال، جامعه بایستی خود را با شاخص و معیار ولایت، مطابقت دهد و جهتگیری خود را بر اساس مسیری که قطبنمای انقلاب اسلامی نشان میدهد، منطبق کند.
این بیانیه در ادامه آورده است: همچنان که در بیش از سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی آحاد مختلف جامعه با وحدت حول محور ولایت فقیه راه را به درستی شناخته و با هدایتهای داهیانه ولیفقیه از گردنههای سخت و صعبالعبور و موانع انقلاب اسلامی، به سلامت عبور کردند؛ امروزه بیش از هر زمانی این همراهی، وحدت و اتحاد حول فرامین و منویات مقام رهبری، باعث عبور از شرایط تحریمهای اقتصادی و توطئههای شوم دشمنان قسمخورده نظام اسلامی گردیده و نیز باعث نزول رحمات و برکات الهی بیش از پیش میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از این بیانیه با تبریک مجدد دهه ولایت، از عموم مردم آگاه و هوشیار ایران اسلامی خواست تا با شناخت و اهتمام به جایگاه ولایت فقیه، با حفظ هوشیاری، ضمن افزایش وحدت و انسجام خود حول این محور؛ از آن به عنوان راهبردی نرم در عرصه جنگهای نوین استفاده کرده، توطئههای شوم دشمنان را خنثی کنند و در آستانه برگزاری تظاهرات سیزدهم آبان"روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" همچنان بر آرمانهای امام و شهیدان و رهنمودهای مقام معظم رهبری و ایستادگی در مقابل مستکبران جهان، با وحدت و همدل حرکت کنند.
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