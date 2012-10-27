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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۴۸

سرهنگ افشان:

17 پایگاه مقاومت امیدان در مدارس شیروان راه اندازی می شود

17 پایگاه مقاومت امیدان در مدارس شیروان راه اندازی می شود

شیروان - خبرگزاری مهر: فرمانده بسیج دانش آموزی شیروان گفت: تا پایان سال جاری 17 پایگاه مقاومت امیدان در مدارس شیروان راه اندازی می شود.

سرهنگ پاسدار مرادعلی افشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: دانش آموزان باید از سنین پایین با بسیج و فرهنگ بسیجی آشنا شوند.

وی اظهارداشت: بسیج دانش آموزی با همکاری مدیریت آموزش و پرورش و مدیران آموزشگاهها، آمادگی دارد تا در راستای توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی، راه اندازی پایگاه امیدان در مدارس را در دستور کار خود قرار دهد.

این مسئول هدف تعلیم و تربیت در اسلام را پرورش انسانهای مفید و هدف آموزش و پرورش را تربیت انسانهای مومن، متقی و متعهد در جامعه عنوان کرد.

سرهنگ افشان با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن و تلاش آنان برای نفوذ در بین دانش آموزان تصریح کرد: تقویت پایگاههای مقاومت بسیج یکی از بهترین راهکارهای مقابله با تهدیدات دشمن به ویژه مقابله با جنگ نرم است.

وی افزود: رسالت دستگاههای فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش تربیت دانش آموزان متفکر و اندیشمند در مدارس است که نباید از آن غفلت کرد.

شهرستان شیروان با جمعیت 157 هزار و 104 نفر، بیش از 50 هزار نفر نیروی بسیجی دارد.

ششم تا سیزدهم آبان ماه به عنوان هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است.

کد مطلب 1729905

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