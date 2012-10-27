استقبال از تکواندوکای گیلانی دارنده نشان نقره کاپ بین المللی در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از " مصطفی آقایی " که در وزن 55 کیلو رده سنی نوجوانان با برتری مقابل حریفانی از اسلوواکی، دانمارک، یونان، بلژیک و شکست مقابل حریف کرواسی یایی در دیدار فینال به مدال نقره رسید، استقبال و تجلیل شد.

تیم منتخب تکواندوی نوجوانان ایران نیز با چهار طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد، در پیکارهای تکواندوی بین المللی کاپ اروپا 350 ورزشکار از 35 کشور در صربستان با هم رقابت کردند.

لزوم هدفمند شدن کمک به نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: تعامل خوب نمایندگان مجلس با کمیته امداد برای کمک به نیازمندان معرفی شده از طرف آنها باید هدفمند باشد.

حسین علیمحمدی گفت: تمام نامه ها و افرادی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیته امداد استان ارجاع و یا معرفی می کنند ثبت و ضبط تا حق و حقوق کسی ضایع نشود.

وی اظهارداشت: درباره مستحق بودن یا نبودن افراد معرفی شده در وهله نخست به طور دقیق درباره آنها بررسی و نیازهای واقعی شان سنجش تا نیاز یا بی نیازی آنها ثابت شود.

مدیرکل کمیته امداد استان این کار فقط در راستای کمک به نیازمندان واقعی و جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد سودجو که گاه از آب گل آلود ماهی می گیرند، صورت می گیرد.

در حال حاضر 112 هزار خانواده مددجو تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد گیلان قرار دارند.

بازگشت نخستین گروه زائران گیلانی از بیت الله الحرام

جانشین مدیر حج و زیارت گیلان گفت: زائران گیلانی به تعداد 897 نفر از با چهار پرواز در روز های دهم، یازدهم و دوازدهم آبان ماه سال جاری به طور مستقیم از جده و مدینه وارد استان می شوند.

حسن فعال افزود: این زائران درروزهای هفتم، هشتم و نهم مهر ماه امسال در قالب شش کاروان و چهار پرواز برای ادای فریضه حج تمتع به عربستان اعزام شدند.

انتشار هفتمین جلد میراث معماری روستایی گیلان

موسس موزه میراث روستایی گیلان گفت: این مجموعه با هدف مستند سازی و ماندگاری دانش طراحی و ساخت مجموعه های مسکونی حوزه های فرهنگی و معماری 9 گانه گیلان که در سایت موزه دوباره چینی شده، انتشار یافته است.

محمود طالقانی با بیان اینکه مجموعه میراث معماری روستایی گیلان با همکاری پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی دانشگاه تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه شده است، افزود: مجموعه 9 جلدی میراث معماری روستایی گیلان برای حفظ هویت بومی و شناساندن آن به مردم به ویژه جوانان در اختیار دانش پژوهان، صاحب نظران و دانشجویان قرار می گیرد.

خانه حاجت پور از روستایی ییلاقی در بخش شاندرمن شهرستان ماسال واچینی شده و در محل موزه میراث روستایی گیلان دوباره چینی شده است.

امید بخشی و تقویت ایمان وظیفه رسانه ملی است

قائم مقام معاونت سیاسی صدا و سیمای کشور گفت: آگاهی بخشی، امید بخشی و تقویت ایمان وظیفه رسانه ملی است.

ایرج سبقتی به تشدید تحریم های اروپا و آمریکا علیه ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمن با اعمال تحریمهای اقتصادی می خواهد ایران را در رسیدن به قله های پیشرفت باز دارداما ملت ایران با توکل به خدا، استفاده از منویات رهبر معظم انقلاب و صبر و عقل در مقابل این تحریم ها ایستاده است.

وی در ادامه به رسالت صدا وسیما در خنثی کردن توطئه های دشمنان اشاره کرد و اظهارداشت: امید بخشی و مثبت نگری مهمترین وظیفه رسانه ملی است تا با تشویق تولید کنندگان و صنعتگران و ترغیب آنها به تولید محصولات توطئه های اقتصادی دشمنان را خنثی کند.

قائم مقام معاونت سیاسی صدا و سیمای کشور گفت: صداو سیما با آگاه سازی مردم آنها را به خرید کالاهای ایرانی تشویق می کند تا تحریم های غرب بی اثر شود.

وی ادامه داد: رسانه ملی باید با اطلاع رسانی درست و حفظ صداقت، مخاطبان را در خصوص وضعیت این برهه مهم تاریخی ایران آگاه کند.