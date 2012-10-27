رئیس جمهور از تجهیزات قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش بازدیدکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش به همراه امیردریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس بازدید کرد.

رئیس جمهور ضمن بازدید از تجهیزات قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با توضیحات فرماندهان نیروی دریایی در جریان آخرین دستاوردهای نیروی دریایی ارتش قرار گرفت.

رئیس جمهور همچنین ضمن بازدید از اتاق کنترل منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در جریان چگونگی انجام ماوریتهای نیروی دریایی ارتش نیز قرار گرفت.

محمود احمدی نژاد که در آغاز پانزدهمین سفر خود به استان هرمزگان از ناوشکن تمام ایرانی جماران بازدید کرده بود تا دقایقی دیگر در جمع کارکنان نیروی دریایی ارتش به سخنرانی خواهد پرداخت.

همچنین فردا (یکشنبه) هفتم آبان ماه چهار پروژه بزرگ عمرانی و صنعتی با حضور رئیس جمهور در هرمزگان به بهره برداری خواهد رسید.

فاز اول کارخانه فولاد کاوه جنوب کیش با تولید آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و 850 هزار تن در سال، باند دوم بزرگراه بندرعباس - سیرجان، خط دوم ریلی تزرج - بندرعباس و 10 هزار واحد مسکن مهر فردا با حضور رئیس جمهور در استان هرمزگان افتتاح خواهند شد.