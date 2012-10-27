به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این تمرین که از ساعت 17 در سالن کمپ تیم های ملی آغاز شد ابتدا عباس ترابیان گفت: بازیکنان تیم ملی فوتسال عزم خود را جزم کرده اند تا در جام جهانی نتایج خوبی بگیرند و ثابت کنند در جبهه جنگ سربازانی هستند که با تمام وجود برای کشور خود می جنگند. آنها می خواهند در عمل ثابت کنند اگر می گویند قطب فوتسال هستند حرف‌شان بیراه نیست و تمام تلاش خود را برای این کار خواهند کرد.

منصور ابراهیم زاده نیز در جمع ملی پوشان فوتسال گفت: هر کاری یک باوری می خواهد. باور توان خود، باور ارتباطاتی که باید با هم داشته باشید و باوری که شما باید نسبت به مربی و مربی نسبت به شما داشته باشد. شما باید باور کنید که برترین هستید.

وی در ادامه افزود: هر ایده و چیزی که در مغز خود بپرورانید با تلاش به آن می رسید. اعتقاد دارم امسال سال شکوفایی شماست و برای موفقیت تان دعا می کنم.

محمدحسن انصاریفرد سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال نیز گفت: من از نظر فنی تیم شما را دیده ام و بدون اغراق می گویم این تیم به مراتب بهتر از تیم های قبلی فوتسال ایران حتی بهتر از تیم دوران ماست. تیم شما به مراتب جوانتر شده، بهتر و روانتر و رو به جلوتر بازی می کند حتی به مراتب از تیمی که چهار سال قبل در جام جهانی به میدان رفت.

وی به اهمیت تکلیف گرایی اشاره کرد و گفت: باید ابتدا به تکلیف خود عمل کنید و ایمان داشته باشید اگر تکلیف تان را به خوبی ایفا کنید نتیجه هم به دنبال خواهد داشت.

انصاریفرد یادآور شد: در دوره قبلی تیم ملی فقط دفاع می کرد و نظری هر 50 توپی که می آمد را می گرفت. اگر نظری یکی از آن گل ها را می خورد تیم ایران 10-20 گل می خورد. تیم شما الان حمله می کند و حریفان را تحت فشار قرار می دهد. شما حتی به تیم قوی چون روسیه هم فشار وارد کردید که این خیلی مهم است.

انصاریفرد دوندگی زیاد، جوانی و انگیزه را از دیگر نکات مثبت تیم ملی فوتسال ایران خواند و گفت: برخلاف تبلیغات، کشور ما یکی از کشورهای رده بالای دنیاست و با وجود تحریم ها روی پای خود ایستاده است. با این فشاری که روی ایران است اگر کشور دیگری بود از بین می رفت اما ما 33 سال است که می جنگیم و تحت فشار هستیم و روی پای خود ایستاده ایم.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران گفت: بدون توجه به تمام این جوسازی ها بروید و سرتان را بالا نگه دارید. خیلی هم بالا نگه دارید. دلم روشن است که تیم ملی فوتسال ایران نه تنها از مرحله گروهی صعود می کند بلکه در جام جهانی اگر قرعه خوبی هم داشته باشد به جمع چهار تیم برتر راه پیدا خواهد کرد.

وی با یادآوری اینکه خدا به قلب پاک بازیکنان جوان ایران کمک می کند گفت: رابطه تان را با خدا بیشتر کنید و از ائمه کمک بگیرید و احترام بزرگتر و پیشکسوت خود را نگه دارید. شک نکنید موفق خواهید شد.

انصاریفرد گفت: علی صانعی چند سال در تیم ملی فوتسال زیر نظر من کار می کرد. او الگوی اخلاقی بود و بازیکنی سلامت و بی حاشیه. الگویی چون صانعی را حمایت کنید. مربی هر چقدر هم توانایی داشته باشد بازیکنان باید در زمین تلاش کنند. شما تلاش کنید تا صانعی موفق باشد. مطمئن باشید اگر امثال صانعی ها در فوتسال رشد کنند این رشته ورزشی رشد خواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: به حواشی کاری نداشته باشید و اینکه مثلا شمسایی هست یا نیست. مطمئن باشید این قطار می رود، دیروز حیدریان ها و شمسایی ها بودند و امروز شما هستید. روی کار خود تمرکز کنید و به حواشی کاری نداشته باشید. مطمئن باشید موفق می شوید.

انصاریفرد به زحمات ترابیان در کمیته فوتسال اشاره کرد و افزود: اگر در زمان حضور من در فوتسال فردی چون ترابیان حضور داشت من نتایج بهتری کسب می کردم. متاسفانه در آن زمان از من حمایت کافی نشد و برایم مانع تراشی می کردند.