تربیت مدیران جوان، متعهد و انقلابی برای آینده سازمان استاندارد از اهداف ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری در جلسه بهره وری ماهانه استاندارد البرز افزود: کارمندان استاندارد در سراسر کشور از سرمایه های ارزشمند این سازمان هستند.

وی افزود: پرورش مدیران جوان متعهد و انقلابی برای آینده این سازمان از اولویت های مهم کاری است.



علی سعادتی مدیر کل استاندارد البرز در ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از ابتدای راه اندازی اداره کل استاندارد البرز تاکنون و رتبه ها و مقامات کسب کرده در این مدت را ارائه کرد و اظهار داشت: یکی از دلایل رشد و شکوفایی استاندارد البرز حمایتهای بی دریغ و رهنمودهای ریاست سازمان بوده است.



وی گفت: پرسنل این اداره کل در راستای تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باتمام قوا در حال تلاش هستند.



سعادتی افزود: این جلسه در ابتدای هر ماه در جهت بیشتر کردن فضای دوستانه و ارائه گزارش عملکرد توسط معاونین و روسای ادارات و کلیه پرسنل اداره کل برگزار می شود.

جلسه بهره وری ماهانه استاندارد البرز با حضور نظام الدین برزگری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و وحید مرندی مقدم مشاور عالی رئیس سازمان و مدیر کل امور استانهای سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.



انتصاب مسئول حراست استاندارد البرز



مراسم معارفه مسئول حراست استاندارد البرز با حضور آقای منتقمی راد مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی استاندارد و مدیر کل استاندارد البرز و پرسنل استاندارد البرز برگزار شد.



حراست از بازوهای دستگاه های نظارتی به حساب می آید

منتقمی راد نیز در ادامه به وظایف و جایگاه خطیر حراست اشاره ای داشت و افزود: حراست از بازوهای دستگاه های نظارتی به حساب می آید.



وی افزود: حراست مختص به یک نفر نیست و همه نسبت به آن وظیفه دارند و باید در راه حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی تلاش کنند.



در پایان حکمی از سوی منتقمی راد به علی رعیت پناه اعطا شد.