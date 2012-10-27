تیم والیبال نوجوانان ایران مقابل چین تایپه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در سالن والیبال ورزشگاه آزادی برگزار شد شاگردان ایرج مظفری موفق شدند در سه ست پیاپی با نتایج 21-25، 12-25 و 11-25 مقابل چین تایپه به برتری برسند. در دیگر دیدار گروه E تیم کره جنوبی با حساب 3 بر صفر (16-25، 19-25 و 21-25) از سد سریلانکا گذشت.

ایران در دور نخست این رقابت‎ها با نتیجه 3 بر صفر از سد سریلانکا گذشته است. تیم های مغولستان و کویت از حضور در این مسابقات کنار کشیده اند.

چهار تیم برتر پایانی این رقابت ها به مسابقات جهانی که سال آینده در مکزیک برگزار می شود راه پیدا خواهند کرد. ایران فردا در همین چارچوب ساعت 16 با کره جنوبی دیدار خواهد کرد.