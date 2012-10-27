  1. ورزش
۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا/

تیم والیبال نوجوانان ایران مقابل چین تایپه پیروز شد

تیم والیبال نوجوانان ایران مقابل چین تایپه پیروز شد

تیم والیبال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا از سد چین تایپه گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در سالن والیبال ورزشگاه آزادی برگزار شد شاگردان ایرج مظفری موفق شدند در سه ست پیاپی با نتایج 21-25، 12-25 و 11-25 مقابل چین تایپه به برتری برسند. در دیگر دیدار گروه E تیم کره جنوبی با حساب 3 بر صفر (16-25، 19-25 و 21-25) از سد سریلانکا گذشت.

ایران در دور نخست این رقابت‎ها با نتیجه 3 بر صفر از سد سریلانکا گذشته است. تیم های مغولستان و کویت از حضور در این مسابقات کنار کشیده اند.

چهار تیم برتر پایانی این رقابت ها به مسابقات جهانی که سال آینده در مکزیک برگزار می شود راه پیدا خواهند کرد. ایران فردا در همین چارچوب ساعت 16 با کره جنوبی دیدار خواهد کرد.

کد خبر 1729911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها