اهتمام شهرداری رشت بر اتمام پروژه های نیمه تمام است

محمد علی ثابت قدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداری رشت در مقیاس بزرگ سه پروژه بزرگ و در مقیاس کوچک پروژه های متعددی در حال ساخت دارد.

وی همچنین با بیان اینکه پروژه های اصلی و کلان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اظهارداشت: پل نیمه تمام باستانی شعار ، پروژه پارک شهر و پروژه خیابان علم الهدی ( پیاده روسازی ) تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

شهردار کلانشهر رشت با اشاره به اینکه امسال 300 میلیون تومان برای لایروبی رودخانه های شهر رشت هزینه شده، گفت: این رودخانه ها در فصل تابستان لایروبی شدند.

وی با اعلام اینکه نقاط بحرانی شهر رشت که دچار آبگرفتگی می شوند شامل محدوده دیانتی شهرک الغدیر، منطقه آتش نشانی در کمربندی شهید مدرس و سایر مناطق است، افزود: رفع مشکلات نقاط بحرانی تر از اولویت های کاری شهرداریست.

ثابت قدم ادامه داد: برای رفع این مشکل به صورت بنیادی بر لزوم ساخت سد در بالا دست، لایروبی رودخانه ها، تکمیل پروژه تصفیه فاضلاب، تخلیه اگوها و ساماندهی فاضلاب سنتی شهر تاکید کرد.

وی با عنوان اینکه رشت به شهر باران شهرت دارد، یادآورشد: متاسفانه بحث آبگرفتگی از مشکلات اساسی این شهر است و هر سال خسارتهای زیادی به لحاظ مادی و ساختاری به شهر و مردم وارد می کند.