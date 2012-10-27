موفقیت آموزش و پرورش البرز در ستاد برگزاری چهل و یکمین جشنواره فیلم رشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان سینمایی کشور اعلام کرد: ستاد برگزاری چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم رشد، از ادارات کل آموزش و پرورش 16استان کشور که به صورت داوطلبانه برگزاری جشنواره بین المللی فیلم رشد سال گذشته را بر عهده داشتند با اهدا جوایزی تجلیل کرد.



براساس این گزارش در ارزیابی ستاد برگزاری چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، اداره کل آموزش و پرورش استان البرز به عنوان اداره کل آموزش و پرورش موفق در برگزاری چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد معرفی شد.



در این همایش همچنین از یک جانباز معلم قطع نخاع به نام "تجر" که در یکی از مدارس شهر تهران تدریس می کند و فیلمی از وی تهیه شده است توسط حجت الاسلام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش، جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی کشور و حمید رضا کفاش، دبیر چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم رشد تجلیل شد که وی نیز بلافاصله هدیه خود را به هموطنان زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی اهدا کرد.



دوره آموزشی کوتاه مدت مربیگری ژیمناستیک ویژه معلمان تربیت بدنی البرز برگزار شد



در راستای اجرای طرح های تحول بنیادین در حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت، دوره توجیهی مربیگری ژیمناستیک ویژه معلمان تربیت بدنی پایه دوم دوره ابتدایی در دو سالن تخصصی ژیمناستیک شهید کلهر (ویژه خواهران )و سالن 17شهریور (ویژه برادران) برگزار شد.



در این دوره آموزشی استانی تعداد 90 نفر از همکاران آموزشهای تخصصی ویژه طرح ژیمناست را زیر نظر مدرسین بین المللی فدراسیون و مربیان ژیمناستیک استان گذراندند.



فرشید علیزاده معاونت تربیت بدنی و سلامت استان البرز عنوان کرد: برگزاری این دوره آموزشی روند تازه ای برای استعداد یابی و هدایت دانش آموزان به پایگاه ها و کانونهای تخصصی ژیمناستیک استان ایجاد خواهد کرد.



برای اجرای طرح ملی ژیمناست و تهیه وسایل مورد نیاز در مرحله اول از اعتبارات مبلغ 300میلیون ریال در اختیار مناطق تابعه قرار گرفت.



به مناسبت هشتم آبان ماه صبحگاه مشترک دانش آموزان بسیجی استان البرز برگزار می شود



به منظور تکریم و تعظیم به مقام شامخ و والای 36 هزار دانش آموز شهید و یادمان و بزرگداشت شهید محمد حسین فهمیده وشهید بهنام محمدی و شهیده ناهید فاتحی کرجو صبحگاه مشترک دانش آموزان بسیجی استان البرز برگزار می شود.



مراسم متمرکز استانی صبحگاه مشترک در دبیرستان شهید باهنر ناحیه 2 کرج به آدرس کرج- هفت تیر- چهار راه کارخانه قند-دبیرستان دخترانه شهید باهنر شاعت 7.30 صبح هشتم آبان ماه جاری برگزار می شود.



کارکنان اداره کل اداره کل آموزش وپرورش استان البرز خون اهدا کردند

بنا به استقبال کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان البرز برای مشارکت در امر خدا پسندانه اهدای خون، با هماهنگی بعمل آمده با سازمان انتقال خون استان البرز، برنامه اهدای خون روز شنبه در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز انجام شد.



در این امر خدا پسندانه 50 نفر از کارکنان مشارکت نمودند و برای نیازمندان خون خود را اهدا کردند.



چینیان معاون دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش کشور از این مراسم بازدید کرد.



19 هزار لیتر صابون مایع در سطح مدارس استان البرز توزیع شد

در راستای تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت دانش آموزان و به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با همکاری معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل به مقدار 19 هزار لیتر صابون مایع و همچنین بخشی از وسایل مورد نیاز اتاق های بهداشت از قبیل ترازو، قدسنج، چارت بینایی، و اقلا م ضروری کمک های اولیه مانند پنبه، بتادین، چسب زخم باند و گاز و .... تهیه و در اختیار مدارس و مناطق تابعه قرار گرفت.