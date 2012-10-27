به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شنبه شب در جریان بازدید از قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از 14 نفر از دریادلان نیروی دریایی ارتش که نقش مؤثری در طراحی و ساخت پیچیده‌ترین تسلیحات و تجهیزات نظامی از جمله ساخت ناوشکن‌های جماران، سهند، ولایت و شناورهای عظیم داشته‌اند و نیز تلاش‌های مؤثر و پرصلابتی در حضور موفق و مقتدرانه در عرصه آب‌های آزاد و دریاهای بین‌المللی از خود بروز دادند با اهداء لوح زرین سپاس تقدیر کرد.

در این مراسم رئیس جمهور از دریا دار غلامرضا خادم بی‌غم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش، دریادار امیر رستگاری معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی، دریادار دوم ابراهیم اشکان فرمانده قرارگاه مقدم نیروی دریایی، دریادار دوم علی غلام‌زاده فرمانده پروژه موج نیروی دریایی، دریادار دوم عباس زمینی نوق فرمانده فنی نیروی دریایی، دریادار دوم حسین آزاد فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی، دریادار دوم محمدرضا عباسیان فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی، دریادار دوم سیاوش جره فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی، دریادار دوم حمزه علی کاویانی فرمانده تکاوران دریایی نیروی دریایی، ناخدا یکم غلامرضا شیرانی بیدآبادی جانشین فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی، ناخدا یکم بابک عبدالله فرمانده ناو جمهوری اسلامی ایران (خارک)، ناخدا دوم حسین حریری فرمانده ناو تیپ زیرسطحی منطقه یکم نیروی دریایی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی انصاری رئیس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی و دریادار دوم مهدی قطبی فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی دریایی با اهداء لوح زرین سپاس تجلیل کرد.

همچنین احمدی نژاد در ادامه از کارکنان اعزامی به دریاهای آزاد و آب‌های بین‌المللی و از امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش بخاطر 38 سال خدمت در مناطق مختلف نیروی دریای ارتش و اجرای موفق پروژه‌های پدافند غیرعامل در مناطق و پایگاه‌های ناوگان جنوب، ساخت ناوهای موشک‌انداز کلاس پیکان در راستای ارتقاء توان بازدارندگی ساخت ناوشکن‌های جمهوری اسلامی ایران سهند و ولایت در ناوگان شمال و جنوب، ساخت زیردریایی‌های کلاس غدیر السابحات در کارخانجات منطقه یکم نزاجا، استقرار دو فروند کشتی تجاری در ورودی و خروجی منطقه حضور دزدان دریایی و ایجاد کریدور امن برای برقراری خطوط مواصلاتی کشتی‌های تجاری و نفت‌کش، حفاظت از چاه‌های نفتی البرز در منطقه 20 درصد دریایی خزر حضور موفق 70 روزه زیردریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای سرخ، حضور مقتدرانه و پرصلابت ناوگروه‌های نزاجا در منطقه شمال اقیانوس هند خلیج عدن باب المندب و دریای سرخ و فرماندهی و هدایت عملیات‌های آزادسازی کشتی حامل کالا با اهداء نشان لیاقت و مدیریت تجلیل کرد.

رئیس جمهور در جریان پانزدهمین سفر خود به استان هرمزگان ضمن بازدید از تجهیزات قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بخشهای مختلف ناوشکن جماران نیز بازدید کرد.

همچنین فردا (یکشنبه) هفتم آبان ماه چهار پروژه بزرگ عمرانی و صنعتی با حضور رئیس جمهور در هرمزگان به بهره برداری خواهد رسید.

فاز اول کارخانه فولاد کاوه جنوب کیش با تولید آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و 850 هزار تن در سال، باند دوم بزرگراه بندرعباس - سیرجان، خط دوم ریلی تزرج - بندرعباس و 10 هزار واحد مسکن مهر فردا با حضور رئیس جمهور در استان هرمزگان افتتاح خواهند شد.